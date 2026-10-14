Dự thảo quy định mức phạt đến 200 triệu đồng trong kinh doanh xổ số. Ảnh: Vietlott

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, thay thế Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013.

Theo dự thảo, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 200 triệu đồng; cá nhân vi phạm bị phạt bằng 1/2 mức phạt áp dụng đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng nghị định mới nhằm rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật.

Thời gian qua, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật Thanh tra và Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành các luật này.

Nghị định số 98/2013/NĐ-CP đã góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, tạo cơ sở cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, việc sửa đổi, bổ sung là cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Dự thảo nghị định gồm 4 chương, 32 điều, quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Về hình thức xử phạt bổ sung, dự thảo quy định đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Đối với thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, dự thảo quy định thực hiện theo Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Đồng thời, dự thảo xác định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt đối với một số hành vi cụ thể.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc bổ sung quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Về thẩm quyền xử phạt, dự thảo quy định thẩm quyền của cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số; Chủ tịch UBND cấp tỉnh và cấp xã; Công an nhân dân.

Dự thảo cũng quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Mức phạt tiền quy định tại dự thảo là mức áp dụng đối với tổ chức, trừ 5 hành vi vi phạm chỉ áp dụng đối với cá nhân, gồm: cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số hoặc làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng; cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số mua vé để dự thưởng; sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo tài liệu trong hồ sơ làm đại lý xổ số; sử dụng kết quả xổ số để tổ chức các chương trình dự thưởng không đúng quy định pháp luật; cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số.

Đối với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền áp dụng với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.