Dự thảo quy định mới về phương thức tuyển sinh và ngưỡng đầu vào

Bộ GD&ĐT vừa đăng tải dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất quy định số lượng phương thức tuyển sinh và điều chỉnh yêu cầu đầu vào đối với một số nhóm chương trình đào tạo từ năm 2027.

Hoạt động tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Thăng Long năm 2026.

Theo dự thảo, cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh; mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 và 1 phương thức áp dụng từ năm 2028. Quy định này không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Đối với nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học, dự thảo quy định thí sinh có tổng điểm 3 môn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Trường hợp thí sinh không có điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp của phương thức tuyển sinh, cơ sở đào tạo sử dụng tổng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác do hiệu trưởng quyết định, được thông báo trong thông báo tuyển sinh. Tổng điểm này phải đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Đối với chương trình đào tạo giáo viên, chương trình thuộc lĩnh vực sức khỏe và chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, yêu cầu đầu vào phải đáp ứng đồng thời Chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và ngưỡng đầu vào được quy định hằng năm.

Với chương trình đào tạo giáo viên và chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, dự thảo yêu cầu thí sinh đáp ứng đồng thời Chuẩn chương trình đào tạo (nếu có), đạt ngưỡng đầu vào do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định hằng năm và đáp ứng một trong các điều kiện về kết quả học tập.

Cụ thể, thí sinh phải có kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12.

Riêng các chương trình Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, thí sinh có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá trở lên và đáp ứng yêu cầu về tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT.

Đối với chương trình đào tạo Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, yêu cầu là kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá, tương ứng học lực xếp loại từ khá trở lên.

Đối với chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đáp ứng đồng thời Chuẩn chương trình đào tạo (nếu có), đạt ngưỡng đầu vào do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định hằng năm và đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập.

Theo đó, thí sinh phải có kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên).

Riêng các chương trình Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng, thí sinh có kết quả trung bình chung học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức khá trở lên.

Dự thảo cũng quy định ngưỡng đầu vào đối với thí sinh đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng cùng nhóm ngành dự tuyển trình độ đại học.

Đối với thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo giáo viên, chương trình thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật, trừ các trường hợp quy định riêng, yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp xếp loại giỏi hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng loại khá trở lên.

Đối với thí sinh dự tuyển vào các chương trình Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật và Giáo dục Thể chất, dự thảo quy định ngưỡng đầu vào là bằng tốt nghiệp trung cấp xếp loại khá trở lên hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng...