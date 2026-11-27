Theo dự thảo, quy trình chấm hai vòng độc lập áp dụng đối với bài thi tự luận.

Sau lần chấm thứ nhất, Ban Thư ký rút toàn bộ phiếu chấm, sau đó bàn giao các túi bài thi để Trưởng môn Chấm thi hoặc người được ủy quyền tổ chức bốc thăm phân công giám khảo chấm lần thứ hai, bảo đảm nguyên tắc không giao lại túi bài thi cho chính người đã chấm lần đầu.

Ở lần chấm thứ hai, giám khảo ghi điểm trực tiếp vào bài thi và phiếu chấm. Với những câu có nhiều ý nhỏ, điểm từng ý phải được ghi ở lề trái bài thi, ngay cạnh nội dung được chấm.

Sau khi hoàn thành hai lần chấm, Trưởng môn Chấm thi chỉ đạo các tổ chấm tự luận thống nhất điểm. Việc xử lý phụ thuộc vào mức độ chênh lệch giữa hai kết quả.

Cụ thể, nếu điểm toàn bài hoặc điểm thành phần không lệch hoặc chênh dưới 1 điểm (không tính trường hợp cộng nhầm điểm), hai giám khảo thảo luận để thống nhất. Giám khảo chấm lần hai ghi điểm chính thức, cả hai cùng ký và ghi rõ họ tên trên tất cả tờ giấy làm bài của thí sinh.

Nếu mức chênh lệch từ 1 đến 1,5 điểm, hai giám khảo phải thảo luận, lập biên bản và báo cáo Trưởng môn Chấm thi hoặc người được ủy quyền để thống nhất điểm. Trường hợp hai giám khảo vẫn không thống nhất được, Trưởng môn Chấm thi hoặc người được ủy quyền sẽ lập biên bản quyết định điểm.

Thi tốt nghiệp THPT 2027, bài thi lệch trên 1,5 điểm phải chấm lần ba.

Đáng chú ý, nếu điểm toàn bài hoặc điểm thành phần giữa hai lần chấm chênh nhau trên 1,5 điểm, bài thi phải được tổ chức chấm lần thứ ba. Người chấm lần này phải là giám khảo chưa từng chấm bài thi đó và sử dụng mực màu khác để ghi điểm trực tiếp vào bài làm.

Đối với bài thi được chấm ba lần, dự thảo quy định ba cách xử lý. Nếu có hai trong ba kết quả chấm giống nhau, điểm trùng nhau được lấy làm điểm chính thức.

Nếu cả ba kết quả khác nhau nhưng mức chênh lệch lớn nhất không quá 2,5 điểm, điểm chính thức là trung bình cộng của ba lần chấm.

Trường hợp kết quả ba lần chấm có mức chênh lệch lớn nhất trên 2,5 điểm, bài thi sẽ được tổ chức chấm chung trong tổ chấm thi tự luận. Các giám khảo tham gia chấm chung phải lập biên bản thống nhất điểm, sau đó cùng ký và ghi rõ họ tên trên bài thi.

Sau khi thống nhất điểm, giám khảo mới ghi điểm từng câu và tổng điểm toàn bài vào vị trí quy định trên giấy thi và phiếu thống nhất điểm.