Hơn 129.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội. Ảnh: Lê Nguyễn

Dự thảo thu hút sự quan tâm của học sinh lớp 12 và phụ huynh, nhất là những quy định liên quan trực tiếp đến thí sinh năm 2027.

Những điểm thí sinh lớp 12 cần lưu ý

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra ngày 11 và 12-6-2027.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục kết hợp kết quả thi và điểm trung bình các năm học ở cấp trung học phổ thông, cùng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Điểm trung bình các năm học tính theo trọng số: Lớp 10 hệ số 1, lớp 11 hệ số 2, lớp 12 hệ số 3.

Thí sinh được công nhận tốt nghiệp khi tất cả môn thi đạt trên 1 điểm và điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên. Như vậy, điểm trung bình của tất cả các môn học được đánh giá bằng điểm số trong cả ba năm đều được tính, không chỉ những môn thí sinh dự kiến sử dụng để xét tuyển đại học.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 dự kiến giữ ổn định cấu trúc. Thí sinh dự thi bốn môn trong ba buổi: Toán, ngữ văn bắt buộc và hai môn tự chọn. Nội dung bám sát chương trình hiện hành, trọng tâm là kiến thức lớp 12.

Về miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp, dự thảo tiếp tục đề xuất hai nhóm: Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh có chứng chỉ trong danh mục hoặc được Bộ công nhận tương đương, đạt từ bậc 3 trở lên và còn giá trị đến ngày làm thủ tục dự thi.

Nguyễn Mai Anh, học sinh Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt (phường Việt Hưng) chia sẻ: Em thấy dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có nhiều quy định chặt chẽ hơn, nhất là các biện pháp tăng cường giám sát ở khâu coi thi, từ việc bố trí giám thị đến lắp đặt camera tại điểm thi. Em mong các quy định này giúp kỳ thi diễn ra nghiêm túc, công bằng, để học sinh yên tâm học tập và ôn luyện. Em cũng mong Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành quy chế chính thức để học sinh lớp 12 chủ động nắm bắt các quy định và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi.

Tăng cường giám sát, làm rõ trách nhiệm

Những đề xuất đáng chú ý tập trung ở khâu tổ chức, giám sát. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc sửa đổi nhằm tăng cường an ninh, an toàn. Sai phạm nghiêm trọng tại một số điểm thi trong năm 2026 cũng đặt ra yêu cầu rà soát quy trình, làm rõ trách nhiệm của người tham gia tổ chức.

Bộ GD-ĐT sẽ tăng cường giám sát khâu coi thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Phạm Thảo

Dự thảo đề xuất lắp camera tại điểm thi để ghi nhận việc lưu trữ, vận chuyển đề thi, bài thi và hoạt động trong phòng thi. Hình ảnh phục vụ giám sát, xử lý vi phạm; không được lợi dụng camera để xem đề thi, bài thi khi thí sinh đang làm bài. Thiết bị phải có góc quay phù hợp; dữ liệu được bảo mật, việc truy cập được phân quyền và thời hạn lưu trữ được quy định rõ.

Ông Kiều Tuấn Kha, phụ huynh học sinh Trường Trung học phổ thông Bắc Lương Sơn (xã Yên Xuân) cho rằng, việc tăng cường ứng dụng công nghệ, trong đó có camera giám sát phòng thi, là giải pháp phù hợp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy chế của thí sinh và cán bộ coi thi.

Tuy nhiên, kinh phí lắp đặt camera tại tất cả các phòng thi không nhỏ, nhất là ở những địa phương còn khó khăn. Nếu khoản kinh phí này được huy động từ cha mẹ học sinh, gánh nặng đối với gia đình sẽ tăng thêm, chưa phù hợp với chủ trương giảm áp lực cho người học và gia đình. Vì vậy, ông Kha đề xuất tính toán kỹ phạm vi lắp đặt, đồng thời nghiên cứu tích hợp hệ thống camera với các hoạt động quản lý, giám sát khác của nhà trường để sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, bởi thiết bị chủ yếu phục vụ công tác thi trong một số ngày nhất định.

Dự thảo cũng đề xuất bố trí thí sinh tại mỗi điểm thi, phòng thi từ ít nhất hai trường trung học phổ thông, thuận lợi cho việc đi lại. Trường hợp địa bàn cách trở, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh có thể xem xét quyết định phương án phù hợp và triển khai thêm các biện pháp bảo đảm an toàn. Giám thị tại mỗi điểm thi được điều động từ tối thiểu ba cơ sở giáo dục phổ thông khác nhau; giám thị 1, 2 và 3 không cùng công tác tại một trường. Trường được chọn làm điểm thi chỉ bố trí nhân lực phụ trách cơ sở vật chất, không tham gia trực tiếp vào các khâu tổ chức thi.

Đây là những giải pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ thông đồng, trao đổi bài và những tác động không khách quan trong quá trình tổ chức thi. Thực tế, Hà Nội đã duy trì nhiều năm việc bố trí học sinh từ các trường khác nhau trong cùng cụm thi, đồng thời điều động giáo viên coi thi chéo, không để giáo viên coi thi học sinh của trường mình.

Cách làm này góp phần tăng tính khách quan, hạn chế nguy cơ gian lận và bảo đảm công bằng giữa các thí sinh. Để triển khai đồng bộ trên cả nước, từng địa phương cần rà soát điều kiện thực tế, xây dựng phương án bố trí điểm thi, sắp xếp thí sinh và điều động cán bộ coi thi phù hợp. Đặc biệt, tại những địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc chuẩn bị nhân lực và tổ chức đi lại cần được tính toán từ sớm để vừa đáp ứng yêu cầu của quy chế, vừa bảo đảm thuận lợi cho thí sinh.

Đại diện Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thông tin, đơn vị sẽ tiếp thu ý kiến của các cấp quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, báo chí và dư luận xã hội để tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế thi; đồng thời bổ sung các biện pháp phòng, chống gian lận.