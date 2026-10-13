Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Khung thuế suất thuế xuất khẩu với một số nhóm hàng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Dự thảo Nghị quyết quy định về điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm hàng chịu thuế.

Đối tượng áp dụng theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bố cục của Nghị quyết

Bố cục dự thảo Nghị quyết gồm 2 Điều:

Điều 1: Điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm hàng chịu thuế.

Điều 2: Hiệu lực thi hành.

Đề xuất điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng nhôm

Dự thảo Nghị quyết có những nội dung cơ bản liên quan đến việc điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng như nhôm, gỗ.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu, tạo sự phát triển cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm công nghiệp nền tảng, công nghiệp vật liệu, trên cơ sở ý kiến đánh giá của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng Nhôm chưa gia công (nhóm 76.01), Nhôm ở dạng thanh, que và hình (nhóm 76.04) từ mức hiện hành là 5% - 40% thành mức 0% - 30% và của mặt hàng Bột và vảy nhôm (nhóm 76.03) từ mức 5% - 40% là 0% - 30% để đồng bộ khung thuế suất thuế xuất khẩu tại Chương 76 (trừ mặt hàng phế liệu nhôm 76.02, do các mặt hàng phế liệu kim loại màu nói chung (nhôm, đồng, thiếc, kẽm, vonfram, titan, magie, coban, bismut…) đều có khung thuế là 20-22% đảm bảo sự nhất quán trong chính sách đối với phế liệu kim loại màu, góp phần giữ lại nguồn tài nguyên tái chế trong nước).

Khung thuế suất thuế xuất khẩu mới áp dụng thống nhất theo nhóm hàng, tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ xem xét giảm thuế suất thuế xuất khẩu cụ thể đối với sản phẩm cần khuyến khích sản xuất, xuất khẩu, đảm bảo đúng định hướng chủ trương của Đảng và Nhà nước, khuyến khích chế biến sâu, phù hợp các nguyên tắc ban hành Biểu thuế, thuế suất tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Đề xuất điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu một số nhóm mặt hàng gỗ

Để tạo dư địa xây dựng chính sách thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng gỗ thuộc nhóm 44.02, 44.07 và 44.08 theo định hướng chủ trương của Đảng và Nhà nước thì Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung khung thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng này từ mức hiện hành là 5% - 25% thành 0% – 25% để phù hợp với Chiến lược phát triển ngành gỗ và đặc thù của ngành gỗ./.

TOÀN VĂN: Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Khung thuế suất thuế xuất khẩu với một số nhóm hàng