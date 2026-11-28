Dự thảo sẽ thay thế Nghị định số 88/2014/NĐ-CP, văn bản đã điều chỉnh hoạt động xếp hạng tín nhiệm (XHTN) hơn 11 năm qua. Theo Bộ Tài chính, việc tiếp thu tập trung vào hoàn thiện phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, quy định về sử dụng dịch vụ, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp XHTN, cùng với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Dự thảo được sửa đổi, bổ sung theo hướng rút ngắn thủ tục, làm rõ trách nhiệm, trong khi giữ các yêu cầu cốt lõi về vốn, nhân sự.

Rút ngắn thủ tục, làm rõ trách nhiệm

Điểm tiếp thu đáng chú ý nhất về thủ tục là thời hạn thẩm định hồ sơ. Trên cơ sở ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất rút thời hạn thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuống còn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giảm 50% so với Nghị định số 88. Dự thảo cũng cắt giảm một số thành phần hồ sơ và thống nhất thực hiện thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Về nguyên tắc sử dụng kết quả xếp hạng, dự thảo được chỉnh lý theo hướng rõ ràng hơn. Tiếp thu ý kiến góp ý, dự thảo khẳng định kết quả XHTN là thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư, giao dịch công cụ nợ hay góp vốn đối với tổ chức được XHTN. Tiếp thu ý kiến của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổ chức và cá nhân tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng kết quả xếp hạng và tự chịu các rủi ro phát sinh. Theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước, việc sử dụng dịch vụ căn cứ vào nhu cầu của tổ chức, cá nhân, ngoại trừ trường hợp xếp hạng tín nhiệm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm khi phát hiện sai sót cũng được làm rõ. Tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và VBMA, dự thảo quy định doanh nghiệp đã công bố báo cáo xếp hạng mà phát hiện sai sót trong quá trình đánh giá phải cập nhật, điều chỉnh hoặc thu hồi kết quả đã công bố và nêu rõ lý do. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho tổ chức được xếp hạng được xác định theo hợp đồng xếp hạng tín nhiệm và quy định của pháp luật.

Với doanh nghiệp đã được cấp phép, tiếp thu một phần ý kiến của Công ty Thiên Minh và VBMA, dự thảo cho phép tiếp tục kinh doanh theo giấy chứng nhận đã cấp trong tối đa 12 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, để doanh nghiệp cập nhật tài liệu, quy trình, quy chế nội bộ đáp ứng điều kiện mới và báo cáo Bộ Tài chính.

Giữ vững chuẩn mực về vốn, nhân sự

Bên cạnh các nội dung tiếp thu, Bộ Tài chính giải trình và giữ nguyên một số yêu cầu được coi là nền tảng cho chất lượng dịch vụ.

Thứ nhất là vốn điều lệ thực góp tối thiểu, được nâng từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng. Theo Bộ Tài chính, sau hơn 11 năm thi hành Nghị định số 88, đến năm 2025 quy mô GDP của Việt Nam đã gấp 2,1 lần thời điểm ban hành. Hoạt động xếp hạng tín nhiệm đòi hỏi đầu tư cho công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, nhân lực trình độ cao, kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp. Về tính khả thi, các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm đang hoạt động có vốn điều lệ từ 26,875 tỷ đồng đến 194,64 tỷ đồng, đều cao hơn mức 25 tỷ đồng đề xuất, nên không gián đoạn hoạt động.

Thứ hai là điều kiện nhân sự. Trước đề nghị tiếp tục giảm thời gian kinh nghiệm của Tổng giám đốc, giám đốc, thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm và chuyên viên phân tích, Bộ Tài chính giữ nguyên như dự thảo, vì các điều kiện này đã được rà soát, cắt giảm tại Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP của Chính phủ: số chuyên viên phân tích tối thiểu giảm từ 10 người xuống 5 người; bỏ yêu cầu Tổng giám đốc, giám đốc phải cư trú hợp pháp tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm; số năm kinh nghiệm của thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm giảm từ 7 năm xuống 5 năm nếu đã có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức xếp hạng tín nhiệm khác. Bộ Tài chính cho rằng đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, việc tiếp tục cắt giảm tiêu chuẩn nhân sự "phải hết sức thận trọng".

Thứ ba là cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích. Dự thảo tiếp tục giữ quy định doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm phải xây dựng quy trình, quy chế nội bộ để phòng ngừa, phát hiện và xử lý xung đột lợi ích, cùng các yêu cầu đối với nhân viên kiểm soát nội bộ. Về luân chuyển nhân sự, một số tổ chức đề nghị chuyển tiêu chí luân chuyển chuyên viên phân tích và thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm từ số lượng hợp đồng sang thời gian. Bộ Tài chính giữ nguyên tiêu chí theo số lượng hợp đồng, vì một hợp đồng xếp hạng với cùng một tổ chức có thể kéo dài nhiều năm, gồm cả xếp hạng lần đầu và các lần giám sát. Tính theo hợp đồng vì vậy phản ánh sát hơn mức độ tham gia thực tế của nhân sự.

Thứ tư, với điều khoản chuyển tiếp, Bộ Tài chính giữ yêu cầu doanh nghiệp đã cấp phép nộp hồ sơ chứng minh đáp ứng điều kiện mới, làm cơ sở kiểm tra, đánh giá và tránh kéo dài tình trạng hoạt động theo điều kiện cũ.

Cách tiếp thu, giải trình cho thấy định hướng nhất quán của cơ quan soạn thảo: thủ tục được rút gọn để doanh nghiệp gia nhập và vận hành thuận lợi hơn, còn các chuẩn mực về năng lực tài chính, chuyên môn và tính độc lập được giữ vững. Đó là điều kiện để kết quả xếp hạng tín nhiệm thực sự trở thành công cụ tham khảo đáng tin cậy cho nhà đầu tư, nhất là trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Nhu cầu của thị trường vốn đối với XHTN ngày càng tăng, trong năm 2025, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành có sử dụng dịch vụ XHTN đạt khoảng 10,2 nghìn tỷ đồng, gấp 3,1 lần so với năm 2024. Sự phát triển của dịch vụ XHTN đã hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giúp nhà đầu tư có đánh giá khách quan để quyết định đầu tư vào các sản phẩm TPDN.