Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều phát triển công nghiệp hỗ trợ

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Cụ thể, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 205/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ gồm 03 Điều và Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo, bao gồm:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 205/2025/NĐ-СР;

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp;

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Dự thảo Nghị định sửa đổi khái niệm, bổ sung nguyên tắc xác định sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển kèm theo Nghị định; Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết mô tả sản phẩm, mã số hàng hóa và tiêu chí kỹ thuật của các sản phẩm thuộc Danh mục. Cụ thể:

“1. Sửa đổi khoản 3 Điều 3 như sau: 3. Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển là danh mục chi tiết các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được sản xuất trên lãnh thổ Việt Nam nhằm tăng tính tự chủ, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng, phục vụ sản xuất ngành, lĩnh vực công nghiệp chiến lược, nền tảng, mũi nhọn, trọng điểm, ưu tiên theo từng thời kỳ được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 3a Nghị định này.

Bổ sung nguyên tắc xác định sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

Bổ sung Điều 3a như sau:

Điều 3a. Nguyên tắc xác định sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 1. Việc xác định sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển phải tuân thủ các nguyên tắc sau: a) Là nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu, linh kiện, phụ tùng cung cấp cho sản xuất, gia công, lắp ráp sản phẩm hoàn chinh thuộc các ngành, lĩnh vực công nghiệp chiến lược, nền tảng, mũi nhọn, trọng điểm, ưu tiên quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị định này; b) Có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, nâng cao năng suất, đón đầu xu hướng phát triển mới về công nghệ, thị trường và chuyển dịch chuỗi cung ứng; góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và hàm lượng giá trị gia tăng tạo ra trong nước, tăng mức độ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp. Việt Nam; c) Góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghiệp quốc gia, công nghiệp quốc phòng.

Quy định về danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

2. Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp liên quan quy định chi tiết mô tả sản phẩm, mã số hàng hóa và tiêu chí kỹ thuật của các sản phẩm thuộc Danh mục ban hành kèm theo Nghị định này.

Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được rà soát định kỳ 03 năm một lần; được rà soát, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung đột xuất khi có thay đổi về chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội hoặc có biến động lớn về công nghệ, chuỗi cung ứng, trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều này."