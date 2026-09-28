Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến phạm vi điều chỉnh nêu trên và đối tượng áp dụng tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP.

Dự thảo Nghị định gồm 8 Điều như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 1 Điều 9 Nghị định số320/2025/NĐ-CP

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CP

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 của Nghị định số 320/2025/ND-CP

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 của Nghị định số 320/2025/NĐ-CР

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 của Nghị định số 320/2025/NĐ-СР

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 8. Trách nhiệm thi hành.

Không áp quy định thanh toán không dùng tiền mặt khi doanh nghiệp trả lương

Các nội dung liên quan đến sửa đổi, bổ sung điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt như sau:

Tờ trình của Bộ Tài chính nêu rõ, để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, trên cơ sở tiếp thu ý kiến các bộ, ngành và các cơ quan liên quan, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP theo hướng không áp dụng quy định về thanh toán không dùng tiền mặt khi doanh nghiệp trả lương cho người lao động, thanh toán cho hộ gia đình, cá nhân mà tại thời điểm doanh nghiệp chi trả, thanh toán các đối tượng này có “Nơi ở hiện tại” theo quy định của pháp luậtvề cư trú thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư trong 03 trường hợp sau:

(i) Lập bảng kê khi mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và tài sản khác của người dân (bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dưới ngưỡng chịu thuế giá trị gia tăng). Theo đó, khi mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và tài sản khác của hộ gia đình, cá nhân (bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dưới ngưỡng chịu thuế giá trị gia tăng) doanh nghiệp sẽ lập bảng kê thay cho hóa đơn đầu vào;

Trường hợp doanh nghiệp mua của hộ gia đình, cá nhân có giá trị thanh toán từng lần từ 05 triệu đồng trở lên mà các đối tượng này cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khó khăn thì để tính vào chi phí được trừ khoản chi này, doanh nghiệp không cần phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, để đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dự thảo Nghị định chỉnh sửa lại kỹ thuật trình bày tại điểm b khoản 1 mà không làm thay đổi nội dung điểm này.

(ii) Thanh toán tiền lương, tiền công, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp và các khoản chi khác cho người lao động.

(iii) Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô thanh toán tiền lãi cho cá nhân, hộ gia đình. Việc xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Theo quy định tại khoản 2 và khoản Điều 22 Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khó khăn đã bao gồm vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn biển đảo, biên giới.

Việc sửa đổi, bổ sung này là phù hợp thẩm quyền của Chính phủ quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 9 Luật Thuế TNDN số 67/2025/QH15.

Nội dung chi tiết thể hiện tại Điều 1 dự thảo Nghị định.

Bổ sung quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian qua, quy định về ưu đãi thuế tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật sau: Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15; Luật An toàn thông tin mạng số 116/2025/QH15; Luật Đầu tư số 143/2025/QH15. Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2026/ND-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định này thay thế Nghị định số 31/2021/NĐ-CP), trong đó quy định về địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khó khăn đã được sửa đổi, bổ sung so với Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Do đó, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sửa đổi, bổ sung các nội dung tương ứng tại Nghị định số 320/2025/NĐ-CP để đảm bảo đồng bộ với quy định tại các Luật và Nghị định số 96/2026/NĐ-CP nêu trên.