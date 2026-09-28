Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với hợp đồng lao động

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ theo vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Đối tượng áp dụng: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (gồm: doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận); các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Bố cục của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 05 Điều và 01 Phụ lục kèm theo quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu.

Quy định mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng

Quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:

Vùng I là 5.700.000 đồng/tháng;

Vùng II là 5.080.000 đồng/tháng;

Vùng III là 4.450.000 đồng/tháng;

Vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 310.000 đồng - 390.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 để cải thiện cho người lao động

Quy định mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng

Vùng I là 27.400 đồng/giờ;

Vùng II là 24.400 đồng/giờ;

Vùng III là 21.400 đồng/giờ;

Vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động