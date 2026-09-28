Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trên Cổng TTĐT của Bộ.

Đảm bảo thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công thống nhất, hiệu quả, khả khi

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định thay thế Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về việccông nhận và giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và các biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới được quy định tại Pháp lệnh số 05/2026/UBTVQH16, giải quyết các vấn đề vướng mắc, bổ sung quy định về việc triển khai thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và không quy định chi tiết về thủ tục hành chính để đảm bảo tổ chức thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công thống nhất, hiệu quả, khả khi.

Đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định gồm:

- Người có công với cách mạng theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh;

- Thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Pháp lệnh;

- Các cơ quan, tổ chứcvà cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan với chính sách ưu đãi người cócông theo quy định của Pháp lệnh.

Bố cục dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Bố cục của dự thảo Nghị định Dự thảo Nghị định gồm có 08 chương và 134 điều có 09 phụ lục với bố cục như sau:

(i) 02 chương quy định chung là Chương 1 “Quy định chung” (03 điều) và Chương 8 “Tổ chức thực hiện và Điều khoản thi hành” (03 điều).

(ii) 06 chương quy định chi tiết, hướng dẫn triển khai thực hiện về điều kiện, tiêu chuẩn, căn cứ, thẩm quyền công nhận, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công và các biện pháp thi hành Pháp lệnh gồm:

Chương 2 quy định về “Điều kiện, tiêu chuẩn, căn cứ, thẩm quyền công nhận, giải quyết và thời điểm hưởng chế độ ưu đãi”: 59 điều, bổ sung 04 điều (công nhận liệt sĩ trong trường hợp đặc biệt).

Chương 3 quy định về “Thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công”: 17 điều.

Chương 4 quy định về “Một số nội dung khác trong thực hiện chế độ ưu đãi người có công”: 18 điều, bổ sung 05 điều (cơ sở dữ liệu về người có công với cách mạng).

Chương 5 quy định về “Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ”: 17 điều.

Chương 6 quy định về “Giám định y khoa để xem xét công nhận người có công và thân nhân của người có công”: 04 điều, lược bỏ 03 điều (thủ tục giám định y khoa).

Chương 7 quy định về “Nguồn lực thực hiện”: 13 điều.