Dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu

Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định về chế độ nghỉ dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu (gọi tắt là sĩ quan Cộng an nghi hưu), gồm: Chế độ nghỉ dưỡng; chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo; chế độ thông tin và chế độ hỗ trợ tang lễ khi từ trần.

Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan Công an đã nghi hưu bao gồm:

a) Sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Tướng; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp Tổng cục trở lên và cán bộ hoạt động cách mạng trước Tháng 8 năm 1945;

b) Sĩ quan nguyên là Cục trưởng và tương đương; nguyên là Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh;

c) Sĩ quan nguyên là Phó Cục trưởng và tương đương; nguyên là Phó Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh;

d) Sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá, Đại tá; sĩ quan nguyên là lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tương đương;

đ) Sĩ quan có cấp bậc hàm Thiếu tá, Trung tá; nguyên là chỉ huy cấp đội và tương đương; nguyên chỉ huy Công an xã, phường, thị trấn, đặc khu;

e) Sĩ quan có cấp bậc hàm cấp Úy.

2. Đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu.

Đối tượng không áp dụng

1. Sĩ quan Công an nghỉ hưu thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ cao cấp.

2. Sĩ quan Công an nghỉ hưu đang bị tạm giam; đã và đang chấp hành án phạt tù; bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng; khai trừ ra khỏi Đảng; xóa tất cả tư cách chức vụ đã đảm nhiệm hoặc bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

3. Sĩ quan Công an trước khi nghi hưu vi phạm kỷ luật, pháp luật dẫn đến bị cách tất cả các chức vụ trong Đăng; khai trừ ra khỏi Đảng; xóa tất cả tư cách chức vụ đã đảm nhiệm; tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc phạt tù.

4. Sĩ quan Công an nghỉ hưu định cư ở nước ngoài (bao gồm cả các trường hợp đang hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định này sau đó đi định cư ở nước ngoài).

Bố cục Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 11 điều, cụ thể:

- Chương I, quy định chung; gồm 03 điều, từ Điều 1 đến Điều 3;

- Chương II, chế độ, chính sách; gồm 04 điều, từ Điều 4 đến Điều 7;

- Chương III, đăng ký, quản lý; nguồn kinh phí gồm Điều 8 và Điều 9;

- Chương IV, điều khoản thi hành; gồm Điều 10 và Điều 11.

Dự thảo Nghị định quy định 04 chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nghỉ hưu, gồm: Chế độ nghỉ dưỡng; chế độ chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo; chế độ thông tin và chế độ hỗ trợ tang lễ khi từ trần.

Quy định chế độ nghỉ dưỡng với sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu

Quy định về mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng sĩ quan Công an nhân dân cụ thể như sau:

Được thiết kế hưởng theo nhóm đối tượng; mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng bằng với mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của sĩ quan Công an đang công tác có cùng cấp bậc hàm (riêng sĩ quan nguyện là lãnh đạo cấp Cục, lãnh đạo Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh và tương đương trở lên, mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng bằng mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của sĩ quan giữ chức vụ lãnh đạo cấp Cục và tương đương đang công tác) và được chi trả trong quý I hăng năm.

Các trường hợp tính mức tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng

Trường hợp bắt đầu thực hiện chế độ hưu trí (nhận lương hưu hằng tháng) từ tháng 01 hằng năm thì được hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng từ năm thực hiện chế độ hưu trí; trường hợp thực hiện chế độ hưu trí từ tháng 02 đến tháng 12 hằng năm thì được hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng từ năm sau liền kề của năm nghỉ hưu; trường hợp trong năm đã được hưởng tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng đối với sĩ quan đang công tác thì khi thực hiện chế độ hưu trí không được hưởng hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của năm đó.

Trường hợp đi định cư ở nước ngoài hoặc từ trần thì không được hưởng hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng của năm sau liền kề.

Trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý trong quý I hằng năm, nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này thì từ năm vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý trở đi không được hưởng hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng; trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật bị xử lý từ quý II hẳng năm trở đi thì từ năm sau liền kề không được hưởng hỗ trợ tiền bồi dưỡng nghỉ dưỡng.

Công an cấp xã rà soát, lập danh sách số lượng sĩ quan Công an nghỉ hưu

Hằng năm, Công an cấp xã căn cứ số lượng sĩ quan Công an nghỉ hưu thường trú trên địa bàn, rà soát, lập danh sách báo cáo Công an cấp tỉnh để làm cơ sở lập dự toán, bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ và tổ chức chi trả cho đối tượng./.