Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Dầu khí 2026: Làm rõ tiêu chí đối với mỏ cận biên, địa chất phức tạp

Tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026 do Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) tổ chức tại TP HCM vừa qua, các quy định về xác định đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư thu hút sự quan tâm của nhiều nhà thầu dầu khí.

Một trong những vấn đề được các nhà thầu quan tâm là tính phù hợp của ngưỡng tỷ suất hoàn vốn nội tại (IRR) tiệm cận dưới 10% khi xác định mỏ dầu khí cận biên, đặc biệt trong bối cảnh chi phí đầu tư và điều kiện kinh tế của từng dự án có sự khác biệt. Bên cạnh đó là cách xác định hiệu quả kinh tế đối với những khoản chi phí đã phát sinh trước thời điểm kế hoạch phát triển mỏ được phê duyệt.

Đối với các mỏ dầu khí có cấu trúc địa chất phức tạp, việc xác định phạm vi hưởng chính sách cũng đặt ra những tình huống cần làm rõ. Một mỏ có thể gồm nhiều khối cấu tạo, trong đó một số khu vực đã được đưa vào khai thác, còn những khu vực khác cần có điều kiện kinh tế phù hợp và tận dụng hệ thống công trình hiện hữu để tiếp tục phát triển. Việc xem xét ưu đãi đối với phần tài nguyên còn lại trong cùng một mỏ vì vậy cũng được trao đổi tại hội thảo.

Ông Trần Thanh Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) chủ trì Hội thảo.

Các nội dung trao đổi tại hội thảo tập trung vào cách áp dụng tiêu chí ưu đãi trong thực tiễn, nhất là đối với các dự án có hiệu quả kinh tế cận ngưỡng và những mỏ còn tiềm năng phát triển bổ sung.

Bổ sung tiêu chí địa chất phức tạp, điều chỉnh cách xác định mỏ cận biên

Theo Bộ Công Thương, Điều 62 dự thảo Nghị định kế thừa Nghị định số 45/2023/NĐ-CP, đồng thời bổ sung quy định cụ thể về các lô, mỏ có điều kiện địa chất phức tạp theo Luật Dầu khí năm 2026.

Các tiêu chí mới bao gồm cấu trúc phân khối nhỏ, nhiều pha kiến tạo, vỉa chứa chặt xít, vỉa chứa phi truyền thống, điều kiện nhiệt độ và áp suất cao hoặc thành phần chất lưu phức tạp. Đây là cơ sở quan trọng để xác định những lô, mỏ có đặc điểm địa chất đặc thù khi xem xét áp dụng chính sách khuyến khích đầu tư.

Ông Vũ Minh Đức - Phó Tổng Giám đốc PVEP trao đổi về phạm vi áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư đối với các khối cấu tạo trong cùng một mỏ dầu khí, gắn với phương án phát triển bổ sung và tận dụng công trình hiện hữu.

Việc bổ sung các tiêu chí này tạo cơ sở để nhận diện những lô, mỏ có điều kiện địa chất đặc thù, bên cạnh các tiêu chí về độ sâu và khoảng cách đến bờ đã được quy định trước đây. Đồng thời, dự thảo mở rộng cách xác định đối tượng tại vùng nước sâu, xa bờ, từ lô dầu khí sang cả lô và mỏ dầu khí.

Đối với mỏ cận biên, dự thảo tiếp tục sử dụng ngưỡng IRR tiệm cận dưới 10%, nhưng điều chỉnh cách tính từ thời điểm kế hoạch phát triển mỏ được phê duyệt, trên cơ sở trình độ công nghệ và các điều kiện kinh tế, kỹ thuật của hợp đồng dầu khí hiện hữu tại thời điểm đánh giá.

Đây là điểm khác biệt so với Nghị định 45/2023/NĐ-CP, vốn xác định IRR cho toàn đời dự án, tính theo USD và thấp hơn chi phí sử dụng vốn bình quân. Việc thay đổi cách đánh giá cũng là nội dung được các nhà thầu quan tâm, đề nghị tiếp tục làm rõ trong quá trình hoàn thiện dự thảo.

Rút ngắn thủ tục xét duyệt chính sách đầu tư

Bên cạnh các tiêu chí xác định đối tượng ưu đãi, Điều 63 dự thảo Nghị định điều chỉnh trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt danh mục lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Theo Bộ Công Thương, quy định này kế thừa Nghị định 45/2023/NĐ-CP, đồng thời xác định cụ thể thời hạn thực hiện từng bước và rút ngắn quá trình thẩm định. Trong đó, số lượng hồ sơ trình thẩm định được giảm từ hai bộ xuống một bộ; thời hạn lấy ý kiến các bộ, ngành và thời gian hoàn thành thẩm định cũng được quy định rõ hơn.

Đại diện PETRONAS trao đổi về tiêu chí xác định mỏ dầu khí cận biên, trong đó quan tâm đến ngưỡng IRR tiệm cận dưới 10% và thời điểm đánh giá hiệu quả kinh tế.

Việc hoàn thiện tiêu chí xác định đối tượng và quy trình xem xét ưu đãi hướng tới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư phát triển các lô, mỏ có điều kiện khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nguồn tài nguyên dầu khí còn lại đòi hỏi giải pháp kỹ thuật phức tạp và chi phí đầu tư lớn.

Các ý kiến góp ý tại hội thảo, trong đó có những vấn đề về ngưỡng hiệu quả kinh tế, thời điểm tính toán chi phí và phạm vi áp dụng ưu đãi đối với các khối cấu tạo trong cùng một mỏ, sẽ tiếp tục được Bộ Công Thương tổng hợp, nghiên cứu và rà soát trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.