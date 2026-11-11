Giáo dục

Dự thảo mới: Trường chuyên sẽ tuyển sinh theo khối từ năm 2027

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế mới về tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Điểm thay đổi cốt lõi là chuyển từ cách tổ chức lớp chuyên theo từng môn riêng lẻ sang ba khối chuyên lớn. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp học sinh có nền tảng kiến thức toàn diện, tránh định hướng chuyên sâu quá sớm.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Thu Hiền

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-thao-moi-truong-chuyen-se-tuyen-sinh-theo-khoi-tu-nam-2027-246261111185253067.htm