Dự thảo mới: Trường chuyên sẽ tuyển sinh theo khối từ năm 2027

Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026"Từ bức tâm thư đầy yêu thương của thầy giáo sau trận lũ đến giọt nước mắt trong ngày chia tay, Quỳnh Hương Giang kể câu chuyện về tình thầy trò vượt lên những mất mát do thiên tai. Với em, một mái trường hạnh phúc không chỉ trao truyền tri thức mà còn là nơi chở che, sẻ chia và tiếp thêm sức mạnh để học trò vững vàng bước qua giông bão.