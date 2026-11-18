Trình bày Báo cáo tóm tắt của Chính phủ tiếp thu và giải trình ý kiến của các vị đại biểu QH về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) và Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đã có Báo cáo số 1062/BC-CP ngày 16/11/2026 trình UBTVQH về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật VBQPPL; đối với nội dung Báo cáo đánh giá thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan của QH hoàn thiện nội dung tại Nghị quyết kỳ họp về đánh giá thi hành Nghị quyết số 206 trên cơ sở đã tiếp thu đầy đủ và giải trình làm rõ ý kiến các vị đại biểu QH thảo luận tại tổ ngày 23/10/2026 và tại hội trường ngày 10/11/2026.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày tóm tắt một số nội dung của dự thảo Luật VBQPPL đã được Chính phủ tiếp thu, giải trình như: về lộ trình tinh gọn các hình thức VBQPPL; về thứ bậc hiệu lực pháp lý của VBQPPL; về việc thay thế bước thẩm định chính sách bằng việc lấy ý kiến bắt buộc các cơ quan; về cơ chế điều chỉnh quy định của luật, nghị quyết của QH trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà QH không thể họp…

Trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật VBQPPL, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH Phan Chí Hiếu cho biết, Chính phủ đã rất khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến của đại biểu QH, kết luận của UBTVQH và ý kiến thẩm tra để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Trong đó, có một số nội dung lớn như: Giữ nguyên hệ thống VBQPPL như hiện hành; chỉnh lý, hoàn thiện cơ chế UBTVQH, Chính phủ ban hành VBQPPL điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách, QH không thể họp được; bổ sung, làm rõ nội dung tham gia thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực Ủy ban của QH…

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với nhiều nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật; đồng thời, có thêm một số ý kiến: về quy định thứ bậc hiệu lực pháp lý; về thẩm định chính sách; về cơ chế UBTVQH, Chính phủ ban hành VBQPPL để điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách, QH không thể họp được để giải quyết ngay một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Tại Phiên họp, các Ủy viên đã phát biểu ý kiến về các nội dung như việc thông qua luật tại một, hai hay nhiều kỳ họp; tham vấn chính sách đối với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH; sự đồng nhất giữa dự án Luật này với dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) đang trình QH xem xét.

Phát biểu kết luận nội dung này, thay mặt UBTVQH, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định hoan nghênh Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan đã phối hợp để hoàn thiện Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến của các vị đại biểu QH về dự án Luật VBQPPL và Báo cáo của Chính phủ đánh giá tình hình thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

UBTVQH cũng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của QH rà soát kỹ thuật lập pháp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật VBQPPL trước khi trình QH xem xét, thông qua.