Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Cần có chính sách nhà ở phù hợp cho cán bộ, công chức

Nghiên cứu phát triển nhà ở thương mại giá hợp lý cho cán bộ, công chức

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, chiều 22/10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Thảo luận tại Tổ 14 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Đắk Lắk và Tuyên Quang) về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu cơ bản nhất trí với Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật.

Góp ý cụ thể vào dự thảo luật, ĐBQH Ngô Trung Thành (Đắk Lắk) cho rằng cần quan tâm tới chính sách nhà ở cho đội ngũ cán bộ, công chức.

ĐBQH Ngô Trung Thành (Đắk Lắk) phát biểu

Theo đại biểu, sau cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức và tinh gọn bộ máy, nhiều cán bộ, công chức đã phải di chuyển nơi làm việc, dẫn đến nhu cầu cấp thiết về ổn định nơi ở mới. Tuy nhiên, việc giải quyết chỗ ở sau sáp nhập gặp rất nhiều khó khăn, bất cập. Nhiều cán bộ công chức khi di chuyển công tác phải bán nhà ở nơi cũ với giá thấp nhưng việc bán được cũng không đơn giản, trong khi giá mua nhà tại nơi ở mới lại tăng vọt.

Bên cạnh đó, tại một số địa phương có đặc thù du lịch như Đà Nẵng, thị trường cho thuê chủ yếu phục vụ khách du lịch làm homestay nên giá thuê rất cao và không hiệu quả đối với nhu cầu của công chức, khiến cán bộ tiếp cận chỗ ở rất vất vả.

Nhìn lại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, đại biểu Ngô Trung Thành nhắc lại nhiệm vụ quan trọng được Trung ương đề ra, đó là: “Xây dựng chính sách nhà ở theo hướng: Nhà nước thống nhất ban hành cơ chế, chính sách; địa phương quy hoạch đất ở, nhà ở; cán bộ, công chức, viên chức mua và thuê mua”. Do đó, việc quan tâm thể chế hóa chính sách nhà ở cho đội ngũ này trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) là hoàn toàn cần thiết.

Phân tích thêm về đối tượng thụ hưởng, đại biểu chỉ ra rằng đa số cán bộ, công chức không thuộc diện thuê, mua nhà ở xã hội vốn mang tính chất đặc thù dành cho các nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù vậy, Nhà nước vẫn cần có sự quan tâm thiết thực để đội ngũ này yên tâm cống hiến lâu dài, nhất là đối với những người đã có thời gian đóng góp từ 10 - 15 năm.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận ở Tổ 14 chiều 22/10

Từ thực tiễn đó, đại biểu Ngô Trung Thành đề xuất nghiên cứu phát triển phân khúc nhà ở thương mại với mức giá hợp lý. Đối với mô hình này, các nghĩa vụ tài chính về thuế và tiền sử dụng đất cho Nhà nước vẫn phải thực hiện đầy đủ. Vai trò hỗ trợ của Nhà nước sẽ thể hiện qua công tác quy hoạch quỹ đất gần khu vực công sở để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi lại, làm việc, đồng thời giảm bớt áp lực ách tắc giao thông đô thị.

Về phía doanh nghiệp, Nhà nước cần tạo điều kiện đơn giản hóa trình tự, thủ tục đầu tư, kết hợp với cơ chế khống chế mức lợi nhuận của nhà đầu tư ở mức vừa phải để bảo đảm giá thành ở mức hợp lý và phù hợp với thu nhập của công chức.

Đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần căn cứ vào nhu cầu thực tế và năng lực của từng địa phương để mở ra cơ chế phân cấp, cho phép địa phương chủ động áp dụng các chính sách linh hoạt nhằm tạo điều kiện ổn định chỗ ở cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Nới lỏng điều kiện cho lực lượng vũ trang

ĐBQH Trần Quang Tâm (Đắk Lắk) cho rằng, nhu cầu nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là sĩ quan trẻ mới ra trường và cán bộ giữ chức vụ từ cấp chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn trở xuống là rất lớn. Tuy nhiên, điều kiện thụ hưởng chính sách nhà ở hiện còn bất cập, chưa phù hợp với đặc thù công tác, luân chuyển và điều động của lực lượng vũ trang. Có những sĩ quan phải trải qua nhiều vị trí công tác mới được bổ nhiệm chỉ huy cấp trung đoàn, trong khi chính sách lại yêu cầu thời gian công tác ổn định, lâu dài tại địa phương.

ĐBQH Trần Quang Tâm (Đắk Lắk) phát biểu

Đại biểu đề nghị dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 70 về điều kiện thụ hưởng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm công tác cơ yếu. Theo đó, được miễn hoặc nới lỏng điều kiện "phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên tại tỉnh, thành phố nơi có dự án", chỉ cần có xác nhận đang công tác, đóng quân tại đơn vị thuộc địa bàn tỉnh, thành phố đó.

Về điều kiện thu nhập, được áp dụng hệ số điều chỉnh linh hoạt theo đặc thù tiền lương lực lượng vũ trang, không áp dụng mức chuẩn thu nhập khắt khe như diện lao động tự do tại đô thị, nhằm bảo đảm đại đa số cán bộ, chiến sĩ mới ra trường hoặc có thâm niên công tác trung bình đều tiếp cận nguồn nhà ở này.