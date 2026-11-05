Dự thảo Luật Nhà ở: Đề xuất cơ chế giảm giá nhà ở xã hội

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh thông tin về xây dựng nhà ở xã hội - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cho biết, nhu cầu nhà ở xã hội là nhu cầu thiết thực của người dân, đặc biệt tại các đô thị và khu vực phát triển công nghiệp.

Theo Thứ trưởng, thời gian qua đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận nhà ở xã hội. Tuy nhiên, việc tháo gỡ khó khăn còn mang tính riêng lẻ, chủ yếu được thực hiện khi phát sinh kiến nghị, đề xuất.

Để khắc phục những hạn chế này, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì tham mưu sửa đổi, hoàn thiện Luật Nhà ở, trình Quốc hội tại kỳ họp đang diễn ra. Dự thảo tập trung vào bốn nhóm chính sách, hướng tới bảo đảm người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng được hưởng chính sách có thể mua, thuê hoặc thuê dài hạn nhà ở với mức giá phù hợp.

Làm rõ điều kiện mua, thuê và cơ chế hỗ trợ

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, nhóm chính sách đầu tiên liên quan đến đối tượng và điều kiện thụ hưởng. Tại các Điều 31, 38, 44, 59 và 70, dự thảo quy định cụ thể các nhóm được hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân.

Cùng với đó là các điều kiện về tình trạng nhà ở, thu nhập và thứ tự ưu tiên xét duyệt đối với từng loại hình.

Nhóm chính sách thứ hai tập trung vào nguyên tắc hỗ trợ và phát triển nhà ở. Theo đó, việc thực hiện chính sách phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; ưu tiên người có công, người khuyết tật, hộ nghèo và hỗ trợ vay vốn ưu đãi.

Dự thảo cũng đề cập các cơ chế tạo lập nguồn vốn, phát huy nguồn lực từ Quỹ nhà ở hoạt động không vì lợi nhuận và tài chính công đoàn; đồng thời quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp.

Đối với chủ đầu tư, các Điều 42, 48 và 64 của dự thảo quy định những chính sách ưu đãi về tài chính nhằm giảm chi phí phát triển dự án.

Trong đó có miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; ưu đãi về thuế, tín dụng; cho phép hạch toán chi phí đầu tư hạ tầng và xây dựng vào chi phí hợp lý.

Dự thảo còn đề cập việc cho phép chủ đầu tư dành một tỷ lệ diện tích đất hoặc diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ, thương mại nhằm tạo nguồn thu bù đắp chi phí, góp phần giảm giá thành nhà ở xã hội.

Không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá nhà ở

Một nội dung đáng chú ý được Thứ trưởng Lê Hồng Vinh đề cập là phương pháp xác định giá bán, giá thuê và giá thuê mua nhà ở xã hội.

Theo đó, tại các Điều 37, 43, 67 và 68, dự thảo quy định nguyên tắc xác định giá theo hướng tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ và lợi nhuận định mức, không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá nhà ở.

Việc xác định giá theo nguyên tắc này nhằm bảo đảm mức giá phù hợp với khả năng chi trả của người thu nhập thấp, đồng thời tạo cơ sở quản lý giá bán, giá thuê và giá thuê mua.

Cùng với chính sách về giá, dự thảo tiếp tục đề cập các điều kiện quản lý giao dịch nhà ở xã hội nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng.

Theo nội dung được lãnh đạo Bộ Xây dựng thông tin, dự thảo quy định mỗi đối tượng chỉ được mua hoặc thuê một căn nhà ở xã hội, đồng thời có quy định hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu.

Đây là những nội dung Bộ Xây dựng đang tham mưu hoàn thiện trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở, nhằm bảo đảm