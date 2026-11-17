Chiều 17/11, tiếp tục Phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành nội dung thảo luận.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận tổ, hội trường, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính, ý kiến tham gia của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo đã xây dựng báo cáo chi tiết về việc chỉnh lý dự thảo luật.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Về các hình thức lựa chọn nhà thầu, cơ quan thẩm tra và một số đại biểu Quốc hội đề nghị việc chỉ định thầu và các hình thức không có tính cạnh tranh cần được áp dụng trong điều kiện, giới hạn chặt chẽ, đúng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, việc lựa chọn hình thức đấu thầu không thể chỉ căn cứ vào mức độ cạnh tranh mà cần tính đến mục tiêu, tính chất, quy mô, tiến độ và yêu cầu cụ thể của từng gói thầu.

Đối với các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết, cơ quan soạn thảo cho biết, dự thảo được xây dựng trên cơ sở thể chế hóa chủ trương đổi mới tư duy xây dựng pháp luật tại Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị. Theo đó, luật quy định những vấn đề khung, có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội; những nội dung thường xuyên biến động được giao Chính phủ quy định chi tiết, đi kèm cơ chế kiểm soát chặt chẽ.

Về sửa đổi hợp đồng, tiếp thu ý kiến cơ quan thẩm tra và đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã thiết kế cơ chế kiểm soát từ khâu ký kết đến quá trình sửa đổi, bảo đảm không làm thay đổi bản chất kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đối với việc sử dụng nhà thầu phụ, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, về bản chất, quan hệ hợp đồng được xác lập giữa chủ đầu tư và nhà thầu chính; việc sử dụng nhà thầu phụ là giao dịch dân sự giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Do đó, dự thảo quy định trong mọi trường hợp, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc quản lý, kiểm soát khối lượng, phạm vi công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát toàn diện các luật có liên quan, nhất là những luật đang được Quốc hội xem xét, sửa đổi tại kỳ họp này.

Trình bày báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản tán thành nội dung tiếp thu, giải trình của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật.

Do dự thảo luật có nhiều quy định liên quan trực tiếp đến pháp luật về đất đai, đầu tư công, xây dựng, ngân sách nhà nước và các lĩnh vực đặc thù như y tế, dược, khoa học, công nghệ, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ rà soát toàn diện các luật có liên quan, nhất là những luật đang được Quốc hội xem xét, sửa đổi tại kỳ họp thứ hai.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật; rà soát quy định chuyển tiếp để xử lý phù hợp các dự án, gói thầu đang triển khai, tránh khoảng trống pháp lý và gián đoạn hoạt động đấu thầu.

Đối với việc sử dụng nhà thầu phụ, Thường trực Ủy ban yêu cầu làm rõ giới hạn về phạm vi, giá trị công việc giao cho nhà thầu phụ và trách nhiệm trực tiếp thực hiện của nhà thầu chính.

Về thẩm quyền quy định chính sách, Thường trực Ủy ban đề nghị rà soát việc giao Chính phủ bổ sung chính sách ưu đãi, mở rộng trường hợp, hình thức lựa chọn nhà thầu, giao nhiệm vụ lựa chọn nhà cung cấp và các trường hợp đặt hàng, chỉ định nhà đầu tư thông qua pháp luật chuyên ngành.

Đối với loại hợp đồng, sửa đổi hợp đồng và bảo đảm thực hiện hợp đồng, cần làm rõ điều kiện, phạm vi, giới hạn điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói, hợp đồng đơn giá cố định; giới hạn sửa đổi hợp đồng, điều kiện sửa đổi vì mục tiêu tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí và căn cứ cho phép các bên thỏa thuận trường hợp khác không hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị làm rõ tiêu chí, điều kiện, giới hạn đối với các căn cứ còn mang tính định tính như “lĩnh vực chiến lược”, “nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, đấu thầu trước và sửa đổi hợp đồng; bảo đảm chỉ áp dụng khi thực sự cần thiết, không mở rộng các hình thức hạn chế cạnh tranh hoặc sửa đổi hợp đồng làm thay đổi thực chất kết quả lựa chọn.

Cùng làm rõ các vấn đề được nêu trong dự thảo Luật liên quan đến lựa chọn nhà thầu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, quy định về lựa chọn nhà thầu phụ trong dự thảo lần này đã được thiết kế chặt chẽ hơn. Điểm mới quan trọng là bổ sung quy định xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu chính đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục thể chế hóa các quy định kiểm soát việc bán thầu và lựa chọn nhà thầu phụ trong nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu. Nội dung này cũng đã được hướng dẫn khá kỹ trong nghị định hiện hành. Yêu cầu quan trọng là ràng buộc rõ trách nhiệm của nhà thầu chính khi sử dụng nhà thầu phụ, bảo đảm dù nhà thầu phụ thực hiện phần việc chiếm tỷ lệ bao nhiêu thì nhà thầu chính vẫn phải chịu trách nhiệm.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra trong nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận tổ và hội trường; đồng thời cơ bản nhất trí với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ đối với dự thảo luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra và những ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các điều khoản trong dự thảo luật với hệ thống pháp luật có liên quan.

Đối với dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự thảo đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua sau khi được tiếp thu, chỉnh lý theo kết luận tại phiên họp.