Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được rà soát, siết chặt các quy định quan trọng. Ảnh minh hoạ. H.H.

Sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Các nội dung được rà soát tập trung vào quản lý Nhà nước về đất đai, công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thanh toán hợp đồng BT, sử dụng đất của công ty cổ phần hóa, doanh nghiệp Nhà nước và thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo định hướng hoàn thiện, Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tập trung quy định những nguyên tắc chung, mang tính cốt lõi. Các vấn đề cụ thể, chi tiết và mang tính thủ tục sẽ được quy định tại các nghị định của Chính phủ nhằm tạo thuận lợi hơn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với thanh toán cho hợp đồng BT, dự thảo tiếp tục được yêu cầu quy định chặt chẽ nhằm kiểm soát việc sử dụng tài sản Nhà nước, hạn chế nguy cơ thất thoát và ngăn ngừa sai phạm.

Với trường hợp nộp tiền sử dụng đất theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn nộp tiền tối đa được định hướng không quá 12 tháng. Quy định này nhằm làm rõ nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá, đồng thời tạo cơ sở cho việc tổ chức thực hiện sau khi luật được ban hành.

Nội dung về công chứng, chứng thực đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng tiếp tục được rà soát để bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan.