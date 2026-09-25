Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Chuyển đổi tư duy từ “quản lý đất đai” sang “quản trị nguồn lực đất đai”

Luật Đất đai năm 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế quản lý, sử dụng đất, nhưng thực tiễn tiếp tục phát sinh những khó khăn, vướng mắc bất cập; đồng thời, nhiều chủ trương, định hướng mới của Trung ương và yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai. Quốc hội đã xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và đang lấy ý kiến Nhân dân. Bản dự thảo đã nhận được sự quan tâm lớn của cử tri, doanh nghiệp Lào Cai.

Người dân kỳ vọng Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ khơi thông nguồn lực phát triển.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được xây dựng với bố cục dự kiến gồm 13 chương (giảm 3 chương so với Luật Đất đai năm 2024) và dự kiến rút gọn còn hơn 100 điều, thay vì 260 điều như luật hiện hành.

Theo đó, luật tập trung quy định những vấn đề mang tính khung, nguyên tắc; những nội dung thường xuyên thay đổi theo thực tiễn được Chính phủ, bộ, ngành và địa phương quy định, nhằm tăng tính linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Ngay sau khi Quốc hội công bố Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cử tri Lào Cai đã dành sự quan tâm và thảo luận sôi nổi; đặc biệt là các nhóm chính sách lớn liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tiếp cận đất đai để thực hiện dự án; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tài chính đất đai và giá đất; phân cấp, phân quyền; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; đặc biệt là đề xuất bỏ quy định về giá đất cụ thể, thay vào đó sử dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh trong các quan hệ tài chính về đất đai.

Ông Lê Anh Đức - tổ dân phố Hồng Hà 9, phường Yên Bái chia sẻ: Là người sống trong vùng quy hoạch treo lâu năm (gia đình ông Đức nằm trong vùng dự án đại lộ Xuân Lan, nay đã bãi bỏ), tôi cũng từng đến các cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai như thừa kế, chuyển mục đích sử dụng đất… Tôi mong các quy định về đất đai phải thống nhất, dễ hiểu, dễ thực hiện và minh bạch, đặc biệt là không chồng chéo.

Không chỉ người dân, doanh nghiệp mong muốn một cơ chế định giá đất minh bạch, ổn định và có thể dự tính được. Nếu giá đất chỉ được xác định sau khi doanh nghiệp đã bỏ nhiều chi phí chuẩn bị, thì rủi ro dự án gần như dồn hết về phía nhà đầu tư. Ông Nguyễn Đình Chiến - Công ty TNHH Thịnh Phát, phường Âu Lâu cho rằng: Cần chuẩn hóa đầu vào, phương pháp định giá, cơ chế lựa chọn đơn vị tư vấn và trách nhiệm phê duyệt; có quy trình xử lý khi các phương pháp cho kết quả chênh lệch lớn. Mục tiêu không phải là giá thấp cho doanh nghiệp mà là mức giá đúng, có căn cứ và được xác định đúng thời hạn.

Nhiều ý kiến cho rằng, sau khi thực hiện xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của cấp xã là rất lớn. Tuy nhiên, nếu giao nhiều quyền cho cấp xã, đặc biệt là vấn đề đất đai thì tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, như: đội ngũ cán bộ thiếu, yếu; trong khi nhiều vấn đề liên quan đến đất đai lại rất lớn cả về quy mô, giá trị, nhất là những dự án tác động liên xã… Vì vậy, đối với cấp xã chỉ nên giao trực tiếp những việc gắn với người dân, có tính thường xuyên, có thể kiểm soát bằng hồ sơ địa chính, dữ liệu số.

Dự án Khu công nghiệp Trấn Yên đang hoàn thiện.

Là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên, ngay sau khi Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã triển khai việc lấy ý kiến trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm và kiến thức của đội ngũ cán bộ.

Với tinh thần đó, hàng trăm ý kiến tâm huyết đã được trình bày bằng văn bản; đến ngày 21/9/2026, Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổng hợp được 19 ý kiến để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp trình Quốc hội.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, một số quy định của Luật Đất đai và một số luật liên quan như Luật Xây dựng, Luật Lâm nghiệp, Luật Địa chất và Khoáng sản… chưa có sự thống nhất trong quy định và còn vướng mắc khi triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai đề xuất 4 vấn đề gồm: nghiên cứu quy định đồng bộ giữa Luật Đất đai với các luật liên quan để đảm bảo thống nhất tổ chức thực hiện. Quy định rõ điều kiện, tiêu chí, phạm vi và cơ chế quản lý đối với mô hình sử dụng đất kết hợp đa mục đích; bổ sung quy định xử lý đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được phê duyệt phương án sử dụng đa mục đích.

Cùng với đó là nghiên cứu quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân; trường hợp chuyển mục đích với quy mô lớn phải lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt nhằm kiểm soát phát triển đô thị và khu dân cư hoặc giao UBND tỉnh quy định hạn mức. Có quy định để xử lý đối với trường hợp cán bộ, công nhân viên quốc phòng mượn đất nay chuyển nhượng đất, tài sản gắn liền với đất mà người nhận chuyển nhượng không thuộc đối tượng được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu Lý Hương - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cho biết: Đất đai là tài sản lớn của người dân, nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế nhưng cũng là nhiều vấn để nhạy cảm... Vì thế, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhận được sự quan tâm, thảo luận và đóng góp của mọi tầng lớp Nhân dân cũng là điều dễ hiểu. Bên cạnh việc lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tại các phiên thảo luận, các đại biểu cũng tranh luận sôi nổi.

Cán bộ Công an phường Âu Lâu vận động người dân thực hiện yêu cầu giải phóng mặt bằng.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ tiếp tục được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm, thảo luận, đóng góp ý kiến từ các chuyên gia, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ tổng hợp, nghiên cứu, chỉnh sửa để Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được hoàn thiện và ban hành, tạo “cú hích” thể chế, khơi thông nguồn lực đất đai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, thúc đẩy nền kinh tế bước vào chu kỳ phát triển năng động, bền vững.