Dự thảo khám chữa bệnh từ xa: Không mặc định ghi âm, ghi hình người bệnh

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, thí điểm áp dụng dự thảo hướng dẫn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa. Dự thảo đặt ra các yêu cầu xử trí khi mất kết nối, phát hiện dấu hiệu cấp cứu, nghi ngờ mạo danh, đồng thời quy định trách nhiệm chuyên môn và bảo mật dữ liệu người bệnh.

Theo dự thảo, khi xảy ra tình trạng mất kết nối tạm thời trong phiên khám chữa bệnh từ xa, người hành nghề, cán bộ tiếp nhận hoặc nhân viên y tế hỗ trợ cần thử kết nối lại, chuyển sang kênh liên hệ dự phòng nếu cần và ghi nhận sự cố vào nhật ký phiên khám hoặc hồ sơ bệnh án.

Trường hợp không thể kết nối lại, các bên phải liên hệ qua kênh dự phòng đã thống nhất. Việc hẹn khám lại chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ xác định tình trạng người bệnh cho phép trì hoãn. Nếu chưa đánh giá được nguy cơ hoặc nghi ngờ tình huống cấp cứu, người bệnh phải được hướng dẫn đến khám trực tiếp hoặc chuyển cấp cứu phù hợp.

Nếu người bệnh xuất hiện dấu hiệu cấp cứu trong phiên khám từ xa, người hành nghề phải dừng nội dung tư vấn thông thường, hướng dẫn người bệnh hoặc nhân viên y tế hỗ trợ chuyển cấp cứu, đến cơ sở khám chữa bệnh gần nhất và ghi nhận hướng xử trí.

Với tình huống nghi ngờ sai danh tính, mạo danh hoặc có người can thiệp trái phép, phiên khám phải tạm dừng để xác minh lại thông tin. Việc khám chỉ được tiếp tục khi bảo đảm yêu cầu định danh và riêng tư. Khi xảy ra rò rỉ hoặc có nguy cơ rò rỉ thông tin người bệnh, cơ sở khám chữa bệnh phải dừng chia sẻ dữ liệu, báo đầu mối phụ trách và thực hiện quy trình xử lý sự cố an toàn thông tin của đơn vị.

Làm rõ trách nhiệm của từng bên

Dự thảo cũng phân định trách nhiệm giữa người hành nghề, cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh từ xa và nhân viên y tế tại cơ sở tiếp nhận.

Theo đó, người hành nghề chịu trách nhiệm về nhận định chuyên môn, chỉ định, kê đơn và hướng xử trí trong phạm vi phiên khám do mình thực hiện. Cơ sở khám chữa bệnh cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động, phân công người hành nghề, lựa chọn nền tảng công nghệ, lưu trữ hồ sơ, bảo mật dữ liệu và xử lý sự cố.

Trong khi đó, nhân viên y tế tại cơ sở tiếp nhận chịu trách nhiệm về việc xác thực thông tin, số đo, dữ liệu và các thao tác chuyên môn do mình thực hiện, không phải chịu trách nhiệm thay cho kết luận chuyên môn của người hành nghề khám chữa bệnh từ xa.

Đối với trạm y tế xã hoặc cơ sở tiếp nhận, dự thảo yêu cầu bố trí địa điểm bảo đảm riêng tư, nhân lực và thiết bị phù hợp; kiểm soát chất lượng các chỉ số đo, chuẩn bị phương án cấp cứu, chuyển người bệnh và ghi nhận hồ sơ theo phạm vi hoạt động chuyên môn, hợp đồng và quy định nội bộ.

Các cơ sở này còn có trách nhiệm tiếp nhận kết quả phiên khám, phối hợp quản lý bệnh mạn tính, nhắc lịch, theo dõi việc tuân thủ điều trị, phát hiện dấu hiệu bất thường và tổ chức khám trực tiếp hoặc chuyển người bệnh khi cần thiết.

Không mặc định ghi âm, ghi hình phiên khám

Về bảo mật dữ liệu, dự thảo yêu cầu chỉ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cần thiết phục vụ mục đích khám chữa bệnh. Các cơ sở không được phát trực tiếp, chia sẻ công khai hoặc chuyển tiếp dữ liệu, hồ sơ trái thẩm quyền, sai mục đích hay ngoài phạm vi được phép.

Việc ghi âm, ghi hình phiên khám không phải yêu cầu mặc định. Hoạt động này chỉ được thực hiện khi có căn cứ phù hợp, thông báo rõ mục đích, thời hạn lưu trữ và có sự đồng ý riêng theo quy định.

Do dữ liệu sức khỏe thuộc nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm, dự thảo yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh phân quyền truy cập theo vai trò, xác thực tài khoản, ghi nhật ký truy cập, mã hóa hoặc áp dụng biện pháp bảo vệ tương đương. Đồng thời, các đơn vị phải xây dựng quy trình báo cáo, xử lý sự cố và không cho phép nhà cung cấp nền tảng sử dụng dữ liệu ngoài phạm vi hợp đồng, quy định pháp luật.

Các yêu cầu này nhằm làm rõ trách nhiệm của từng bên trong quá trình khám chữa bệnh từ xa, đồng thời tăng cường an toàn cho người bệnh và bảo vệ thông tin sức khỏe trong môi trường số.