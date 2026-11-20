Dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Quảng Ninh
Chiều 19/11, tại Quảng Ninh, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát chủ trì, tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/du-thao-ket-qua-kiem-tra-giam-sat-ve-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-tieu-cuc-tai-quang-ninh-28246.html