Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Nhiều nội dung quan trọng đã được tiếp thu sửa đổi, bổ sung

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Bộ luật Hình sự, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội tại Tổ, tại Hội trường, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách, ý kiến của Nhân dân, ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan. Việc tiếp thu, chỉnh lý được tiến hành với tinh thần cầu thị, tiếp thu tối đa, giải trình thấu đáo tất cả các ý kiến có liên quan.

“Đến thời điểm này, nhiều nội dung quan trọng đã được tiếp thu sửa đổi, bổ sung vào dự thảo Bộ luật Hình sự, như các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của hành vi chuẩn bị phạm tội, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, quy định về pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự, bổ sung các tội danh mới, hành vi phạm tội mới, lược bỏ một số tội danh trong Bộ luật Hình sự”, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Bên cạnh những vấn đề đã được thống nhất cao, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết vẫn còn ý kiến về một số vấn đề khác quy định tại phần chung của dự thảo Bộ luật như: nhóm tội phạm có tổ chức, phòng vệ chính đáng, áp dụng hình phạt đối với pháp nhân thương mại và cá nhân thực hiện hành vi phạm tội với danh nghĩa pháp nhân thương mại, quy định về người phạm tội tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt...

Tiếp thu ý kiến, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiên cứu, đánh giá để chỉnh lý các nội dung liên quan đến hình phạt của pháp nhân thương mại và hình phạt của cá nhân thực hiện hành vi phạm tội với danh nghĩa pháp nhân thương mại, theo hướng bỏ hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, giảm mức phạt tiền đối với pháp nhân thương mại ở một số tội danh để tránh xử lý quá nặng và làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người lao động.

Đồng thời, dự thảo đã bỏ cơ chế xác định mức hình phạt đối với cá nhân thực hiện hành vi phạm tội với danh nghĩa pháp nhân thương mại theo tỷ lệ của cá nhân thực hiện hành vi độc lập và chuyển sang quy định nguyên tắc để Tòa án quyết định hình phạt căn cứ vào vai trò, mức độ lỗi, động cơ, mục đích và lợi ích mà cá nhân thu được. Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã chỉnh lý bổ sung quy định về nguyên tắc khoan hồng và quy định về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với người phạm tội tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt để thống nhất với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Trình bày Báo cáo tóm tắt Báo cáo ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội (UBPLTP) Phan Chí Hiếu cho biết, Thường trực UBPLTP thấy rằng Chính phủ đã cầu thị, khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của UBTVQH, UBPLTP, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tổng hợp ý kiến Nhân dân và các cơ quan hữu quan để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Bộ luật Hình sự. Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục tổng hợp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Bộ luật.

Thường trực UBPLTP đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng ban hành trong thời gian gần đây như: “Không hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự”; “Nghiên cứu áp dụng chính sách hình sự và chế tài nghiêm khắc đối với các loại tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, các hành vi xâm hại sức khỏe cộng đồng”… Bên cạnh đó, nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung và làm thay đổi viện dẫn một số bộ luật, luật như Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)… cần được rà soát, chỉnh lý để bảo đảm thống nhất.

Liên quan đến một số vấn đề cụ thể, Chủ nhiệm UBPLTP cho biết, về hình sự hóa và phi hình sự hóa các tội danh, các hành vi trong Bộ luật Hình sự, dự thảo đã bổ sung 11 tội danh mới; bổ sung 63 hành vi, tình tiết định tội, định khung hình phạt mới trong cấu thành các tội hiện hành; bổ sung, quy định tăng nặng các mức hình phạt cả ở hình phạt tiền và hình phạt tù; bổ sung hành vi chuẩn bị phạm tội ở 10 tội danh; bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại ở 24 tội danh; bỏ hình phạt tử hình ở 6 tội danh; bỏ 38 hành vi khỏi các tội danh hiện hành và bỏ 3 tội danh; một số chế định mới được sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Như vậy, dự thảo Bộ luật đã hình sự hóa nhiều hơn phi hình sự hóa. Việc điều chỉnh chính sách hình sự theo hướng hình sự hóa rộng hơn và tăng nặng hơn ở một số hình phạt là vấn đề lớn, có tác động nhiều mặt đến hệ thống pháp luật cũng như về kinh tế - xã hội. Do đó, Thường trực UBPLTP đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc việc bổ sung các tội danh mới và hình sự hóa một số hành vi phạm tội mới.

Về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại, khoản 1 Điều 8 của dự thảo Bộ luật đã sửa đổi quy định về khái niệm tội phạm, trong đó không coi pháp nhân thương mại (PNTM) là chủ thể của tội phạm mà chỉ là chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự đồng thời với hành vi của cá nhân nhân danh PNTM, vì lợi ích của PNTM, chịu sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của PNTM. Đa số ý kiến Thường trực UBPLTP nhất trí với quy định nêu trên của dự thảo BLHS vì cho rằng quy định này là phù hợp với bản chất của PNTM không thể trực tiếp thực hiện hành vi và không có yếu tố lỗi “vô ý hoặc cố ý”…