Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Thị Phấn (50 tuổi, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".