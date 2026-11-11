Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia
Sự cấu kết tinh vi của các đối tượng người nước ngoài và các đường dây rửa tiền gây hậu quả đặc biệt lớn, đòi hỏi cần sớm luật hóa các quy định về tội phạm có tổ chức, xuyên Quốc gia. Điều này giúp lực lượng chức năng nhận diện, xử lý nghiêm minh các băng nhóm, đồng thời mở đường khoan hồng cho người ăn năn hối cải.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/du-thao-bo-luat-hinh-su-sua-doi-chu-dong-phong-ngua-dau-tranh-voi-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-post675278.antd