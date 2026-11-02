Dự thảo 6 nhóm chính sách đặc thù tạo đột phá cho du lịch: Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với phạm vi và nguyên tắc thực hiện

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung họp về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam. Ảnh: Quốc hội

Trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Nghị quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo đột phá, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030.

Trong đó, tập trung phát triển mạnh 3 cực tăng trưởng Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng; 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia; hình thành 15 tập đoàn, tổng công ty có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; bảo đảm khoảng 1,5 triệu buồng lưu trú, 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp.

Dự thảo Nghị quyết gồm 12 điều, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia phát triển du lịch Việt Nam, với 6 nhóm chính sách.

Cụ thể, các nhóm chính sách gồm: Hỗ trợ đối với dự án du lịch chất lượng cao và ưu đãi đối với dự án du lịch động lực; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch; hỗ trợ, ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới và hoạt động thử nghiệm có kiểm soát; hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch; chính sách về thị thực đặc biệt nhằm tạo thuận lợi cho khách du lịch quốc tế trong xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch.

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, dự thảo Nghị quyết đã được rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách theo hướng bám sát chủ trương tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với phạm vi và nguyên tắc thực hiện.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình về dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Quốc hội

Đồng thời, dự thảo đã phân loại việc áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phù hợp với từng loại dự án trên nền tảng dự án du lịch chất lượng cao. Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thuế, đất đai, nhân lực, hạ tầng, thị thực được quy định mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết nhằm bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với đặc thù của ngành Du lịch.

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Việc ban hành Nghị quyết có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, góp phần tạo khung khổ pháp lý cùng các cơ chế, chính sách đột phá để khơi thông, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển du lịch.

Thường trực Ủy ban nhận thấy, hồ sơ dự thảo Nghị quyết được chuẩn bị khẩn trương, bảo đảm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, tán thành đề nghị của Chính phủ về việc trình Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Về những nội dung cụ thể, Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật hiện hành và các dự án luật đang trình Quốc hội.

Đặc biệt, cần rà soát các chính sách hỗ trợ mở đường bay mới, cam kết về dịch vụ du lịch và ưu đãi thuế đối với các tập đoàn đa quốc gia thuộc phạm vi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, bảo đảm phù hợp với các điều ước có liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh đó, cần làm rõ trình tự, thủ tục xác định, công nhận dự án đủ điều kiện hưởng ưu đãi và các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết. Một số ý kiến đề nghị quan tâm đến cơ hội việc làm, thu nhập của phụ nữ dân tộc thiểu số; tiếp tục cụ thể hóa các chính sách phát triển du lịch tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong xây dựng dự án Nghị quyết cũng như của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội trong việc tiến hành thẩm tra sơ bộ trong thời gian rất ngắn.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng tên gọi của Nghị quyết; làm rõ những nội dung mang tính thí điểm và những nội dung có thể triển khai thực hiện ngay. Đồng thời, chỉ đưa vào dự thảo Nghị quyết những cơ chế, chính sách đặc thù thực sự cần thiết, bảo đảm bám sát tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, các cơ chế, chính sách được đề xuất phải đáp ứng yêu cầu cấp bách, thực sự tạo ra sự đột phá cho phát triển du lịch Việt Nam, tránh dàn trải.

Việc xây dựng Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi, tháo gỡ những rào cản, khơi thông nguồn lực đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Du lịch.

Trên cơ sở các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết cần bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới tạo chuyển biến thực chất, góp phần đưa du lịch Việt Nam phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.