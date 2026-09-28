Dự phóng lợi nhuận quý III/2026: Bán lẻ và dầu khí bứt tốc, nhóm chứng khoán đứng trước áp lực suy giảm

Bán lẻ, dầu khí, điện năng và khu công nghiệp được dự báo bứt tốc

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đầu năm 2026 đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố giá mức tăng thực tế đạt 7,6%. Riêng tháng 8, chỉ tiêu này tăng 14,9% cho thấy sức mua nội địa đang cải thiện rõ rệt. Dựa trên số liệu này, Chứng khoán VCBS dự phóng các mảng bán lẻ hiện đại như điện máy, công nghệ thông tin và trang sức sẽ ghi nhận biên lợi nhuận cải thiện mạnh nhờ hiệu quả từ quy mô hoạt động, doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu được kỳ vọng duy trì tăng trưởng hai chữ số. Tuy nhiên, nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu được dự đoán tăng chậm hơn và chịu áp lực lên biên lợi nhuận gộp do gia tăng chi phí khuyến mãi, quảng cáo để cạnh tranh thị phần.

Đối với ngành dầu khí, kết quả kinh doanh được ước tính tăng trưởng tích cực nhưng có sự phân hóa giữa các khâu. Ở khâu thượng nguồn, tiến độ các dự án trọng điểm được kỳ vọng hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ kỹ thuật và khoan. Doanh thu PVS và PVD được đơn vị phân tích dự báo lần lượt tăng 13% và 21% so với cùng kỳ. Ở hạ nguồn, BSR được dự báo hưởng lợi từ chênh lệch giá sản phẩm lọc dầu cải thiện và sự gián đoạn nguồn cung tại châu Á. PLX nhận lực đẩy bởi giá xăng dầu và sản lượng tiêu thụ tăng, còn PV GAS được ước tính ghi nhận lợi nhuận khả quan khi sản lượng khí, LNG huy động và giá bán đều đi lên.

Ngành điện cũng được dự báo chứng kiến sự khởi sắc mạnh mẽ khi sản lượng toàn hệ thống 8 tháng đầu năm 2026 tăng 9,3% so với cùng kỳ, đi kèm với đó là giá điện thị trường toàn phần trong 7 tháng tăng tới 37%. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất điện tăng vọt. Cùng lúc đó, bất động sản khu công nghiệp tiếp tục được dự phóng đón nhận dòng vốn FDI tích cực. Các khu công nghiệp phía Bắc có lợi thế thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, tạo tiền đề đón dòng vốn mới và chuỗi cung ứng đi kèm. Khối phân tích cũng ước tính ngành cao su sẽ được hỗ trợ bởi xu hướng tăng giá khi nguồn cung tự nhiên thiếu hụt tại Thái Lan, một số doanh nghiệp trong ngành có khả năng ghi nhận thêm dòng tiền lớn từ đền bù chuyển đổi đất và thanh lý cây cao su.

Chứng khoán, xây dựng, thép và cảng biển đối mặt nhiều biến số

Khác biệt với đà tăng trưởng của các nhóm trên, Chứng khoán VCBS đưa ra dự báo kết quả kinh doanh quý III/2026 của phần lớn công ty chứng khoán sẽ sụt giảm so với cùng kỳ. Thanh khoản thị trường bình quân phiên được ước tính giảm khoảng 55% đến 60%. Biến động của chỉ số VN Index có khả năng khiến dư nợ cho vay ký quỹ hạ nhiệt. Nhóm công ty chứng khoán hàng đầu được đánh giá sẽ chịu tác động trực tiếp khi doanh thu môi giới sụt giảm, biên lãi thuần của hoạt động hỗ trợ tài chính thu hẹp trong môi trường lãi suất cao và lợi nhuận đầu tư kém khả quan. Ở nhóm vừa và nhỏ, lợi nhuận có khả năng sụt giảm sâu hơn do kết quả tự doanh quý III năm trước đã ở mức rất cao tạo ra một nền so sánh lớn.

Ở thị trường bất động sản nhà ở, mặt bằng lãi suất cao được dự đoán sẽ tiếp tục gây áp lực lên sức mua và thanh khoản. Giá bán dự kiến đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ, thể hiện rõ nhất tại khu vực cận trung tâm và nhà trong ngõ. Đối với ngành xây dựng, quy mô vốn đầu tư công lớn nhưng tiến độ giải ngân có nguy cơ chậm hơn kỳ vọng. Nguồn việc ngày càng tập trung vào các dự án hạ tầng kết nối quy mô lớn với yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Trong phân khúc xây dựng dân dụng, nguồn việc kém dồi dào cộng với mức độ cạnh tranh gay gắt trong đấu thầu được dự báo sẽ tiếp tục bào mòn biên lợi nhuận của các nhà thầu niêm yết.

Ngành thép cũng trải qua giai đoạn biến động mạnh với việc tiêu thụ yếu trong tháng 7 âm lịch. Dù vậy, Chứng khoán VCBS kỳ vọng giá bắt đầu phục hồi từ cuối tháng 8 do chi phí quặng sắt và than cốc tăng. Khối phân tích ước tính giá thép xây dựng tăng lũy kế 1,5% đến 2,5%, trong khi phân khúc tôn mạ tăng 4% đến 6%. Riêng thép cuộn cán nóng được ghi nhận giảm giá trong 3 kỳ giao hàng liên tiếp và chỉ nhích nhẹ trở lại vào đầu tháng 9 cho kỳ giao hàng tháng 10.

Lĩnh vực cảng biển và logistics được đánh giá sẽ ghi nhận sự khác biệt lớn giữa các phân khúc hoạt động. Vận tải container được dự báo đối mặt nguy cơ dư cung kéo dài khi nguồn cung tàu dự kiến tăng 4,6%, vượt qua mức tăng trưởng thương mại toàn cầu. Ngược lại, vận tải dầu khí được kỳ vọng duy trì triển vọng tích cực khi giá cước tàu chở dầu thô cỡ rất lớn neo ở mức cao khoảng 800.000 USD mỗi ngày. Tại khu vực cảng biển, các bến mới liên tục được xây dựng ở Lạch Huyện được đánh giá sẽ làm gia tăng mức độ cạnh tranh tại miền Bắc. Trong khi đó, cụm cảng Bà Rịa Vũng Tàu được dự phóng duy trì công suất cao và chịu ít áp lực hơn. Sản lượng tại Gemalink Cái Mép được đơn vị phân tích đánh giá có thể tiếp tục tăng trưởng, đồng thời được hỗ trợ trực tiếp bởi khung giá bốc xếp tại cảng nước sâu tăng 10%.