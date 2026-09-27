Dự phóng lợi nhuận ngân hàng quý III: Vietcombank, VPBank và Techcombank dẫn dắt đà tăng trưởng

Lợi thế chi phí vốn và đà bứt phá của nhóm quốc doanh

Theo báo cáo phân tích mới nhất từ MBS Research, tổng lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của các ngân hàng niêm yết trong phạm vi theo dõi dự kiến đạt 66.912 tỷ đồng, tương đương mức tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2026, lợi nhuận toàn ngành có thể vươn lên mức 271.687 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 23,1%. Động lực chính cho sự bứt phá này xuất phát từ sức tăng trưởng tín dụng tích cực đạt khoảng 12% so với thời điểm đầu năm.

Nhóm ngân hàng quốc doanh đang thể hiện rõ sức mạnh dẫn dắt thị trường khi thu nhập lãi thuần được dự báo tăng tới 22,1%. Đạt được kết quả này là nhờ lợi thế nguồn tiền gửi không kỳ hạn dồi dào và tỷ trọng các khoản vay trung dài hạn chuyển sang mức lãi suất thả nổi gia tăng. Yếu tố này giúp biên lãi thuần của nhóm quốc doanh cải thiện rõ rệt, kết hợp với việc chi phí trích lập dự phòng rủi ro giảm 18,5%, tạo ra dư địa lợi nhuận vô cùng lớn.

Điển hình tại Vietcombank, quy mô tín dụng dự báo tăng 9% chủ yếu nhờ tệp khách hàng doanh nghiệp lớn và khối FDI. Thu nhập lãi thuần của Vietcombank có thể đạt 19.571 tỷ đồng, đẩy lợi nhuận trước thuế quý III lên mức 14.567 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. VietinBank cũng ghi nhận kết quả rực rỡ với mức tăng trưởng tín dụng 10% và lợi nhuận trước thuế đạt 13.800 tỷ đồng, tăng 30%. Tương tự, BIDV tiếp tục đà thăng hoa khi lợi nhuận trước thuế quý III ước đạt 9.206 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 21%.

Nhóm tư nhân tăng tốc ấn tượng trên nền tảng tài sản vững chắc

Sự khởi sắc không chỉ tập trung ở nhóm quốc doanh mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Tốc độ giải ngân tín dụng tại nhóm này tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại nguồn thu nhập lãi thuần tăng 14,1% so với cùng kỳ. Chất lượng tài sản toàn ngành trong quý III được đánh giá duy trì ổn định, không suy giảm thêm so với quý trước. Tỷ lệ nợ xấu hình thành trên bình quân dư nợ trong nửa đầu năm thậm chí đã giảm 5 điểm cơ bản, cho thấy bộ đệm dự phòng đang phát huy hiệu quả bảo vệ chất lượng tài sản.

Nhiều ngân hàng tư nhân ghi nhận kết quả kinh doanh vượt trội nhờ chiến lược tăng trưởng tín dụng quy mô lớn. HDBank gây ấn tượng mạnh với mức tăng trưởng tín dụng dự kiến lên tới 33% và huy động tăng 35%. Lợi nhuận trước thuế quý III của ngân hàng này ước đạt 7.500 tỷ đồng, tăng vọt 58,7% so với cùng kỳ. VPBank cũng không kém cạnh khi dư nợ tín dụng dự báo tăng 26%, kéo theo thu nhập lãi thuần tăng 26% và lợi nhuận trước thuế đạt 11.649 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 27%.

Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc với tín dụng cuối quý III tăng khoảng 20% so với đầu năm. Dư nợ cho vay các đại dự án của Techcombank có thể đạt mốc 30.000 tỷ đồng. Việc duy trì biên lãi thuần ở mức cao 3,7% cùng nỗ lực kéo giảm 13,1% chi phí trích lập dự phòng đã giúp Techcombank dự báo mang về 9.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III, tăng 17,5%. Những kết quả tích cực này minh chứng cho khả năng thích ứng linh hoạt và chiến lược tối ưu hóa nguồn vốn hiệu quả của toàn ngành ngân hàng.