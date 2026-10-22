Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, HOSE: DBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 5.140 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong quý III/2026 lại giảm tới 41,6%, còn 200,2 tỷ đồng.

Dư nợ vay vượt 7.600 tỷ đồng, Dabaco vẫn rót thêm nghìn tỷ vào các dự án (Ảnh: Dabaco).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần hơn 13.500 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 863,3 tỷ đồng, giảm 36,4%.

Dabaco đẩy mạnh đầu tư vào xây dựng cơ bản và mở rộng hoạt động chăn nuôi

Trong 9 tháng đầu năm, Dabaco chi thêm 1.106 tỷ đồng để đầu tư tài sản dài hạn, gấp đôi mức cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần sử dụng cho hoạt động đầu tư tăng hơn 2,4 lần, từ 987 tỷ đồng lên hơn 2.380 tỷ đồng.

Tài sản dang dở dài hạn (Ảnh: Dabaco).

Tại ngày 30/9/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn của doanh nghiệp còn khoảng 1.302 tỷ đồng, giảm khoảng 450 tỷ đồng so với đầu năm. Mức giảm này chủ yếu phản ánh việc một số dự án không còn ghi nhận số dư dở dang. Trong khi đó, tại các dự án còn lại, giá trị đầu tư dở dang nhìn chung tăng lên.

Các hạng mục tài sản dang dở có sự thay đổi so với đầu năm thứ tự từ cao xuống thấp (Tổng hợp BCTC Dabaco).

Cụ thể, tại ngày 30/9, dự án nhà máy ép dầu giai đoạn II không còn ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang, trong khi đầu năm khoản mục này ở mức 1.095,4 tỷ đồng. Dự án nhà máy sản xuất vắc xin cũng không còn số dư, so với 234 tỷ đồng đầu năm.

Ở chiều ngược lại, nhiều dự án ghi nhận chi phí dở dang tăng mạnh. Đáng chú ý, dự án chăn nuôi lợn Dabaco Quảng Ninh tăng từ 65,1 tỷ đồng đầu năm lên 360,2 tỷ đồng vào cuối tháng 9, trở thành khoản mục lớn nhất trong danh mục được đề cập. Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Nutreco Hà Tĩnh tăng từ 23,2 tỷ đồng lên 266,6 tỷ đồng; khu chăn nuôi lợn công nghệ cao Ngọc Lặc (Thanh Hóa) tăng từ 95,8 tỷ đồng lên 244,3 tỷ đồng.

Một số dự án khác cũng ghi nhận số dư tăng, gồm các dự án tại Lào Cai, Lam Sơn - Như Xuân và Quảng Trị, lần lượt đạt 108,3 tỷ đồng, 104,1 tỷ đồng và 56,6 tỷ đồng vào cuối quý III. Đây là những địa bàn nằm trong định hướng đầu tư mà Dabaco công bố hồi đầu năm.

Đối với mảng dầu thực vật, doanh nghiệp đã ghi nhận tín hiệu tăng trưởng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo văn bản giải trình lợi nhuận quý III, Dabaco cho biết sản lượng sản xuất và tiêu thụ của công ty dầu thực vật tăng, giúp doanh thu tăng 303% và lợi nhuận tăng 320% so với cùng kỳ. Doanh thu và lợi nhuận từ mảng thức ăn chăn nuôi cũng tăng.

Dù vậy, kết quả tích cực từ các mảng này chưa đủ bù đắp sự suy giảm ở hoạt động chăn nuôi. Dabaco cho biết giá lợn hơi giảm khiến doanh thu và lợi nhuận của các công ty chăn nuôi thấp hơn cùng kỳ, qua đó kéo lợi nhuận hợp nhất quý III giảm hơn 41%.

Dabaco tăng dư nợ vay lên 7.620 tỷ đồng, biến động tồn kho hỗ trợ dòng tiền

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của Dabaco vượt 13.300 tỷ đồng, tăng 68,4% so với mức khoảng 7.900 tỷ đồng được đề cập tại thời điểm so sánh. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt khoảng 5.760 tỷ đồng, còn các khoản vay dài hạn ở mức gần 1.860 tỷ đồng, tổng cộng ước đạt khoảng 7.620 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ vay dài hạn tăng khoảng 68% so với đầu năm, cao hơn mức tăng khoảng 20% của dư nợ ngắn hạn.

Áp lực chi phí vốn cũng gia tăng. Lũy kế 9 tháng, chi phí lãi vay của doanh nghiệp đạt 249,3 tỷ đồng, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ. Riêng quý III/2026, khoản chi phí này lên 100,36 tỷ đồng, tăng 25,5%. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh lợi nhuận hợp nhất quý III giảm hơn 41% so với cùng kỳ.

Về dòng tiền, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động giảm từ 2.073 tỷ đồng xuống còn 1.779 tỷ đồng. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh cũng giảm từ 200 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025 xuống còn 88 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026. Ở chiều ngược lại, biến động hàng tồn kho đóng góp tích cực hơn vào dòng tiền, với mức tăng gần 500 tỷ đồng, so với mức âm 70 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của Dabaco tại cuối tháng 9 đạt 18.530 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với đầu năm. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt khoảng 14.060 tỷ đồng, tăng từ mức 11.660 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, tương ứng hơn 20%.

Hàng tồn kho (Ảnh: Dabaco).

Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho cuối quý III giảm khoảng 400 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 3.280 tỷ đồng. Mức giảm chủ yếu đến từ nguyên vật liệu, hàng hóa và hàng mua đang đi trên đường.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 51,4%, từ 692,8 tỷ đồng lên 1.049 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 171,5 tỷ đồng lên 459,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,7 lần so với đầu năm.

Một điểm tích cực là lượng tiền và các khoản tương đương tiền của Dabaco đạt hơn 1.190 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tăng khoảng 1,8 lần so với đầu năm. Ngoài ra, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn đạt 3.100 tỷ đồng, tăng 1.859 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp, khoản mục này chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.

Về kế hoạch kinh doanh, Dabaco đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 1.117 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 77,3% kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, Dabaco cần ghi nhận thêm 253,7 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV, cao hơn khoảng 26,7% so với kết quả quý III.