Dư nợ ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội qua tổ chức Đoàn đạt hơn 70 nghìn tỷ đồng

Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Trung ương Đoàn (Hà Nội). (Ảnh: LINH PHAN)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức Đoàn cơ sở đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động để thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trong bối cảnh đó, việc cập nhật quy định và thống nhất phương thức triển khai hoạt động ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm hoạt động tín dụng chính sách được thực hiện đồng bộ, thông suốt, hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong đoàn kết, tập hợp và hỗ trợ thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Nguồn vốn tín dụng chính sách có vai trò quan trọng trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp. Thông qua nguồn vốn này, hàng triệu đoàn viên, thanh niên và hộ gia đình có đoàn viên, thanh niên đã có thêm điều kiện học tập, tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và ổn định cuộc sống.

Theo các báo cáo của Trung ương Đoàn, tính đến tháng 8/2026, dư nợ ủy thác qua Đoàn Thanh niên đạt hơn 70 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 6 nghìn tỷ đồng so tháng 12/2025), tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,27%. Những kết quả này cho thấy vai trò và trách nhiệm ngày càng rõ nét của tổ chức Đoàn trong đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến với đoàn viên, thanh niên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe hai chuyên đề “Nội dung ủy thác vốn vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội” và “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác vốn vay đối với tổ chức Đoàn”.

Điểm đáng chú ý của Hội nghị là phần thảo luận trực tiếp với sự tham gia của đại diện Trung ương Đoàn và Ngân hàng Chính sách xã hội, tập trung vào những vấn đề đang đặt ra trong quá trình triển khai hoạt động ủy thác tại cơ sở.

Các đại biểu trao đổi về giải pháp tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ Đoàn cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi số lượng phiên giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tăng, nhưng lực lượng cán bộ Đoàn tại cơ sở còn mỏng và phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Các đại biểu lắng nghe chuyên đề của Hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Một nội dung khác được quan tâm là khả năng tiếp cận các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với thanh niên, đặc biệt trong các lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm.

Đáng chú ý, các vấn đề liên quan tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) cũng được đưa ra trao đổi, trong đó tập trung vào đối tượng, điều kiện vay, mức vay, thời hạn vay và các chương trình tín dụng khác hỗ trợ việc học tập.