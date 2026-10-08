Dư nợ trái phiếu của EVF lên gần 11.000 tỷ đồng, sau thương vụ 300 triệu USD

EVF vừa công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn từ 3 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

EVF dự kiến phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế.

Doanh nghiệp dự kiến niêm yết lô trái phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), thời gian phát hành trong quý IV/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Nếu quy đổi theo tỷ giá khoảng 25.700 đồng/USD, 300 triệu USD tương đương khoảng 7.710 tỷ đồng. Khoản vốn này tương đương khoảng 9,5% tổng nợ phải trả của EVF tại cuối quý II/2026.

Theo số liệu được công bố, cuối tháng 6/2026, EVF có hơn 81.300 tỷ đồng nợ phải trả. Nếu phát hành đủ 300 triệu USD, con số này có thể tăng lên gần 89.000 tỷ đồng. Với quy mô vốn chủ sở hữu hiện tại, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu có thể lên khoảng 8,54 lần.

Cùng với đó, dư nợ trái phiếu của EVF có thể tăng từ khoảng 3.300 tỷ đồng lên gần 11.000 tỷ đồng nếu toàn bộ kế hoạch được thực hiện.

Nguồn vốn mới được đưa vào trong bối cảnh quy mô tín dụng của EVF đã tăng lên mức cao. Đến cuối quý II, dư nợ cho vay khách hàng vượt 67.200 tỷ đồng.

Trong cơ cấu dư nợ, bất động sản chiếm hơn 12.200 tỷ đồng, xây dựng khoảng 10.600 tỷ đồng, còn bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô khoảng 10.700 tỷ đồng. Ba nhóm này cộng lại chiếm khoảng 50% tổng dư nợ cho vay.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, EVF đạt khoảng 556 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 15% so với cùng kỳ. Việc tăng lợi nhuận diễn ra đồng thời với quá trình mở rộng quy mô bảng cân đối.

EVF cũng đang tăng nguồn vốn từ các tổ chức nước ngoài. Trong năm 2026, công ty ký khoản vay 15 triệu USD với Finnfund và nhận thêm 20 triệu USD từ Proparco. Trước đó, Proparco từng cấp khoản vay 10 triệu USD cho EVF vào năm 2021.

Ngoài khoản vay và trái phiếu quốc tế, EVF còn có kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 850 tỷ đồng. Nếu các phương án được thực hiện đầy đủ, quy mô nguồn vốn của doanh nghiệp sẽ tăng mạnh trong thời gian ngắn.

EVF cũng có thay đổi về cơ cấu sở hữu. Ngày 22/9/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại EVF. Việc điều chỉnh room ngoại diễn ra trước thời điểm EVF dự kiến huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Ở cấp điều hành, ngày 18/9/2026, EVF miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và bổ nhiệm Người phụ trách kế toán mới.

Trên thị trường, cổ phiếu EVF chưa có biến động lớn sau thông tin phát hành trái phiếu quốc tế.

Kết thúc phiên 7/10, EVF đứng ở mức 11.450 đồng/cp, không thay đổi so với phiên trước. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,03 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 11,7 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường vào khoảng 8.700 tỷ đồng.

Trong một tháng từ 7/9 đến 7/10, EVF giảm từ 12.100 đồng xuống 11.450 đồng/cp, tương đương giảm khoảng 5,4%. Nếu tính từ mức đóng cửa 12.350 đồng trong phiên 8/9, mức giảm là khoảng 7,3%.

Cổ phiếu từng giảm 2,97% trong phiên 21/9, đóng cửa tại 11.450 đồng, với gần 1,6 triệu cổ phiếu được giao dịch. Ngày 24/9, EVF tăng 1,75% lên 11.650 đồng, thanh khoản hơn 2,11 triệu cổ phiếu. Đến ngày 25/9, khối lượng giao dịch tăng lên hơn 7,16 triệu đơn vị, nhưng giá đóng cửa giảm 0,43% còn 11.600 đồng.

Sau đó, EVF dao động chủ yếu trong vùng 11.450-11.600 đồng. Trong 5 phiên từ 1/10 đến 7/10, cổ phiếu có 2 phiên giảm, 2 phiên đi ngang và một phiên không thay đổi đáng kể; giá đóng cửa giảm từ 11.500 đồng ngày 1/10 xuống 11.450 đồng ngày 7/10.

Biên độ 52 tuần của EVF hiện nằm trong khoảng 10.600-15.250 đồng/cp. Với mức giá 11.450 đồng, cổ phiếu đang thấp hơn khoảng 25% so với đỉnh 52 tuần và cao hơn khoảng 8% so với đáy 52 tuần.

Theo dữ liệu thị trường, EVF đang giao dịch với P/B khoảng 0,84 lần và P/E khoảng 9 lần.