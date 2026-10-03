Dư nợ tín dụng tăng 11,59%, gần 409.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi

Thông tin được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cung cấp tại họp báo Chính phủ thường kỳ sáng ngày 3/10.

Theo ông Hà, trong 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành các giải pháp tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững an toàn hệ thống và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả tăng trưởng tín dụng trên phù hợp với mục tiêu Ngân hàng Nhà nước đề ra cho năm nay.

Gần 409.000 tỷ đồng đăng ký cho chương trình tín dụng ưu đãi

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tại họp báo. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng cấp vốn cho những lĩnh vực ưu tiên, công trình và dự án trọng điểm, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đã hướng dẫn các tổ chức tín dụng chủ động cấp tín dụng cho một số nhu cầu quan trọng thuộc các lĩnh vực như nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất; nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái và khu nghỉ dưỡng.

Đối với các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa và kết nối giữa các vùng, địa phương, Ngân hàng Nhà nước cũng hướng dẫn các ngân hàng thương mại chủ động không tính vào dư nợ tín dụng tăng thêm nhằm tạo điều kiện cung ứng vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo, khuyến khích các ngân hàng thương mại đăng ký tham gia chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng của nền kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ 4 ngân hàng thương mại Nhà nước đăng ký ban đầu, đến nay chương trình đã có 19 ngân hàng thương mại tham gia với quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng.

Theo số liệu được Phó Thống đốc cung cấp, 10 ngân hàng đã phát sinh giải ngân, với khoảng 12.900 lượt khách hàng còn dư nợ và tổng dư nợ đạt khoảng 18.600 tỷ đồng. Lãi suất của chương trình thấp hơn từ 1-3,6% so với mức lãi suất cho vay thông thường của chính các ngân hàng thương mại tham gia.

Chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL đang được triển khai với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% so với lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của các ngân hàng thương mại tham gia. Đến nay, chương trình đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng.

Tiếp tục hướng vốn vào các động lực tăng trưởng

Trong quý 4/2026, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách về tín dụng, tạo thuận lợi cho hoạt động cho vay cũng như khả năng tiếp cận vốn.

Các tổ chức tín dụng sẽ được chỉ đạo tập trung tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tích cực triển khai các chương trình, chính sách tín dụng theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục, quy trình và tăng cường chuyển đổi số để tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn.

Các chương trình được tập trung trong thời gian tới gồm tín dụng ưu đãi dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay nông, lâm, thủy sản; chương trình lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại ĐBSCL; tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược và chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33 của Chính phủ.

Ngoài tín dụng thương mại, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội đẩy mạnh tín dụng chính sách cho các đối tượng và chương trình mục tiêu.

Mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin tại họp báo. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay, tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết GDP quý 3/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ, đưa mức tăng GDP 9 tháng lên 9,01%. Trong quý 4 và cả năm 2026, Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo Thứ trưởng, trong 3 tháng cuối năm, từng Bộ, địa phương và doanh nghiệp cần quyết liệt hoàn thành kế hoạch cả năm để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung.

Một trong những giải pháp được Bộ Tài chính nhấn mạnh là chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ, tài khóa với các chính sách vĩ mô khác, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Đồng thời, Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm có tiến độ trong năm 2026. Vốn của các bộ, địa phương giải ngân chậm sẽ được cắt giảm để chuyển cho những dự án, công trình có điều kiện và khả năng hấp thụ vốn.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, hơn 1.000 dự án đã được giải quyết khó khăn, vướng mắc về cơ chế cần được tập trung triển khai trên thực tế. Khi những dự án này đi vào hoạt động, đây sẽ là một trong những yếu tố tác động lớn tới tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; đồng thời triển khai kế hoạch hành động 100 ngày, hướng tới giải ngân 100% vốn ngân sách Nhà nước dành cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong những tháng cuối năm.