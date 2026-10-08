Dư nợ tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng sau 9 tháng

Tín dụng tăng 11,59%, nhiều lĩnh vực ưu tiên tăng trưởng cao. (Ảnh minh họa)

Thông tin tại Họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026, khoảng 77,4% tổng dư nợ hiện phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong các lĩnh vực ưu tiên, tín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 22% tổng dư nợ, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 20%. Một số lĩnh vực có mức tăng cao như tín dụng xuất khẩu tăng 33,32%, tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 39,62% so với cuối năm 2025.

Cùng với tăng trưởng tín dụng chung, các chương trình tín dụng trọng điểm tiếp tục được triển khai. Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP hiện có 11 ngân hàng thương mại tham gia, với quy mô hơn 153.000 tỷ đồng, tăng từ mức 120.000 tỷ đồng ban đầu.

Đến ngày 31/8/2026, số tiền cam kết cho vay của chương trình đạt khoảng 50.300 tỷ đồng, doanh số giải ngân khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng khoảng 9.950 tỷ đồng so với cuối năm 2025; dư nợ đạt khoảng 14.300 tỷ đồng.

Đối với gói tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược quy mô 500.000 tỷ đồng, có 21 ngân hàng thương mại đăng ký tham gia, thời gian triển khai đến hết năm 2030. Đến ngày 31/8/2026, dư nợ tín dụng của chương trình đạt khoảng 16.910 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, quy mô chương trình hiện đạt 185.000 tỷ đồng sau 4 lần nâng quy mô và mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia. Đến cuối tháng 8/2026, doanh số giải ngân lũy kế đạt gần 238.120 tỷ đồng, tương đương 128,7% quy mô chương trình, với 88.434 lượt khách hàng được giải ngân.

NHNN cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai các chương trình, đồng thời theo dõi nhu cầu vốn của các dự án, lĩnh vực ưu tiên và phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện.