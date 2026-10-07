Dư nợ tín dụng đạt 20,75 triệu tỷ đồng, hướng vốn vào động lực tăng trưởng

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026. Ảnh: Lê Phương/Bnews/vnanet.vn

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế gia tăng, ngành ngân hàng đang tập trung mở rộng khả năng cung ứng, đồng thời hướng dòng tín dụng vào những lĩnh vực có khả năng hấp thụ vốn và tạo động lực cho tăng trưởng.

Thông tin trên được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà công bố tại Họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2026, diễn ra chiều 7/10 tại Hà Nội.

*Tạo dư địa, khơi thông dòng vốn

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, trong 9 tháng năm 2026, NHNN tiếp tục điều hành tín dụng phù hợp nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Ngay từ đầu năm, NHNN đã công khai nguyên tắc giao tăng trưởng tín dụng năm 2026 để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai.

Trong quá trình điều hành, NHNN triển khai các giải pháp tạo dư địa cho tổ chức tín dụng cấp vốn đối với những nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng, đồng thời tạo điều kiện cấp tín dụng cho một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Theo đó, phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất; nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng không được tính vào dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này.

NHNN cũng loại trừ dư nợ cấp tín dụng, cho vay phát sinh mới hàng năm và cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại cấp vốn cho doanh nghiệp triển khai các dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, phục vụ mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Như vậy, bên cạnh câu chuyện quy mô tín dụng, trọng tâm điều hành đang chuyển mạnh vào khả năng đưa vốn đến đúng địa chỉ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Đây cũng là cơ sở để dòng tín dụng tăng nhanh hơn nhưng vẫn gắn với hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng tăng trưởng.

*Dòng vốn tìm đến các động lực tăng trưởng

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng (NHNN), việc mở rộng các chương trình tín dụng ưu tiên đang tạo thêm những kênh vốn cụ thể cho các lĩnh vực được xác định là động lực phát triển.

Đối với nông, lâm, thủy sản, chương trình tín dụng ban đầu có quy mô 15.000 tỷ đồng, sau 4 lần nâng quy mô và mở rộng đối tượng hiện đạt 185.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2026, doanh số giải ngân lũy kế đạt gần 238.120 tỷ đồng, tương đương 128,7% quy mô chương trình, với 88.434 lượt khách hàng được giải ngân. Kết quả này cho thấy không chỉ nguồn vốn được mở rộng mà nhu cầu và khả năng hấp thụ vốn trong khu vực sản xuất cũng đang tăng lên.

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng (NHNN), việc mở rộng các chương trình tín dụng ưu tiên đang tạo thêm những kênh vốn cụ thể cho các lĩnh vực được xác định là động lực phát triển. Ảnh: Lê Phương/Bnews/vnanet.vn

Với nhà ở xã hội, chương trình cho vay theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững từ quy mô ban đầu 120.000 tỷ đồng với 4 ngân hàng thương mại nhà nước tham gia, đến nay đã có 11 ngân hàng tham gia với quy mô hơn 153.000 tỷ đồng. Đến ngày 31/8/2026, số tiền cam kết cho vay đạt khoảng 50.300 tỷ đồng, doanh số giải ngân khoảng 17.500 tỷ đồng và dư nợ khoảng 14.300 tỷ đồng.

Riêng chương trình cho người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, doanh số giải ngân đạt khoảng 577 tỷ đồng, dư nợ khoảng 531 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, việc nguồn cung nhà ở xã hội được cải thiện sẽ tạo thêm dư địa để vốn tín dụng được giải ngân theo tiến độ thi công và nhu cầu thực tế của các chủ đầu tư.

Một chương trình khác có quy mô lớn là tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược, với quy mô 500.000 tỷ đồng và 21 ngân hàng thương mại tham gia, triển khai đến hết năm 2030. Đến ngày 31/8/2026, dư nợ của chương trình đạt khoảng 16.910 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, các ngân hàng đã hoàn thiện hướng dẫn nội bộ và sẵn sàng nguồn vốn. Khi các dự án lớn được triển khai, ngân hàng sẽ căn cứ nhu cầu vốn và điều kiện của từng dự án để xem xét cho vay theo quy định.

Cùng với đó, NHNN đang triển khai các chương trình tín dụng cho lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long; nhà ở xã hội; doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong tháng 8/2026, NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng.

Các chương trình cho thấy định hướng cung ứng vốn đang được triển khai theo hướng mở rộng quy mô đi cùng lựa chọn địa chỉ hấp thụ vốn, từ hạ tầng, công nghệ chiến lược đến sản xuất nông nghiệp, nhà ở xã hội và khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, thời gian tới, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong đó, điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ; kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng; điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay của thị trường và của từng tổ chức tín dụng.

Đồng thời, NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đáng chú ý, Phó Thống đốc cho biết sẽ thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đảm bảo chặt chẽ, an toàn…