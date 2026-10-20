Dư nợ tín dụng chính sách phường Liên Chiểu tăng 13,43%

Khách hàng giao dịch tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Liên Chiểu. Ảnh: L.P

Tính đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 331 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với năm 2025. Doanh số cho vay đạt 96,7 tỷ đồng với 906 lượt khách hàng. Tổng dư nợ đạt 330,8 tỷ đồng với 4.045 khách hàng còn dư nợ, tăng trưởng 13,43%.

Hoạt động ủy thác qua các hội, đoàn thể tiếp tục được duy trì với dư nợ 294,6 tỷ đồng, chiếm 89,05% tổng dư nợ. Toàn phường hiện có 91 Tổ tiết kiệm và vay vốn; chất lượng hoạt động tín dụng đạt 98,93 điểm.

Ban đại diện yêu cầu các đơn vị tiếp tục giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách; tăng cường huy động vốn, thu hồi nợ đến hạn và nợ quá hạn. Đồng thời, hoàn thành phương án sắp xếp, kiện toàn các Tổ tiết kiệm và vay vốn (giảm từ 91 tổ xuống còn 60 tổ), thực hiện phương án sắp xếp điểm giao dịch đã được phê duyệt nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.