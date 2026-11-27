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Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC), dư nợ vay tiêu dùng của các hộ gia đình nước này, gồm cả vay thế chấp mua nhà, đã giảm 1,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 240 tỷ USD) xuống còn 56,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (8,5 nghìn tỷ USD) trong 3 quý đầu năm nay.

Mức giảm trên vượt xa mức giảm 500 tỷ nhân dân tệ (khoảng 75 tỷ USD) của cả năm 2025. Theo Wind, công ty cung cấp dữ liệu tài chính lớn nhất Trung Quốc, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên số liệu cả năm sụt giảm kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được công ty theo dõi vào năm 2005.

NGƯỜI DÂN GIẢM TIÊU DÙNG VÀ ĐẦU TƯ ĐỂ TRẢ NỢ

Số liệu hàng tháng của PBOC cho thấy dư nợ giảm khoảng 200 tỷ nhân dân tệ (khoảng 30 tỷ USD) trong tháng 10. Trong nhiều năm qua, các hộ gia đình Trung Quốc đã giảm nợ vay mua nhà trong bối cảnh thị trường bất động sản suy yếu kéo dài. Dư nợ vay thế chấp mua nhà đã giảm hàng nghìn tỷ nhân dân tệ và hiện thấp hơn 8% so với mức đỉnh 39 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 5,9 nghìn tỷ USD) ghi nhận vào năm 2023.

Đà giảm nay đã lan sang các khoản vay tiêu dùng khác, trong đó có thẻ tín dụng và vay mua ô tô. Trong 4 quý qua, dư nợ của nhóm này giảm 600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 90 tỷ USD), còn 20,7 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,1 nghìn tỷ USD).

“Đây không phải là sự cải thiện trong bảng cân đối tài chính một cách tự nhiên nhờ thu nhập tăng. Về cơ bản, người dân Trung Quốc đang giảm tiêu dùng và dùng tiền mặt để trả nợ”, ông Robin Xing, nhà kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc của ngân hàng Morgan Stanley, nhận định với tờ báo Financial Times. Theo ông Xing, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Trung Quốc, dư nợ tiêu dùng giảm nhanh như vậy.

Theo Financial Times, một bộ dữ liệu chính thức khác cho thấy lượng cho vay mới bằng nhân dân tệ của các tổ chức tài chính Trung Quốc ở mức âm trong tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Trước đây, tình trạng này cực kỳ hiếm gặp tại Trung Quốc. Trong khi đó, tổng quy mô tài chính xã hội của nước này trong 12 tháng tính đến tháng 10 vẫn tăng 7,2%. Đây là chỉ tiêu đo tổng lượng vốn mà hệ thống tài chính cung ứng cho nền kinh tế, gồm cả nợ chính phủ.

Tính cả các khoản vay kinh doanh, tổng nợ của các hộ gia đình Trung Quốc đạt 81,8 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 12,3 nghìn tỷ USD) vào cuối tháng 10. Con số này thấp hơn 2,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 330 tỷ USD) so với mức đỉnh 84 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 12,6 nghìn tỷ USD) vào tháng 6 năm ngoái. Như vậy, tổng nợ hộ gia đình, tính cả vay kinh doanh, đang trên đà giảm trong cả năm 2026, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

“Thay đổi lớn trên diễn ra từ cuối năm ngoái. Trước đó, các hộ gia đình vẫn trả nợ vay thế chấp mua nhà nhưng tổng dư nợ tiêu dùng của hộ gia đình vẫn tăng”, ông Rafael Halpin, nhà phân tích của tổ chức China Bull Research, nhận định.

Hiện chưa rõ các hộ gia đình dùng khoản tiền vốn dành cho chi tiêu hay khoản dự kiến đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu để trả nợ trước hạn. Ông Halpin nghiêng về khả năng các hộ đã dùng tiền dành cho đầu tư để trả nợ.

“Nếu các hộ gia đình đang củng cố bảng cân đối tài chính, vị thế của họ sẽ vững vàng hơn trong dài hạn”, ông Halpin nhận định. Tuy nhiên, theo ông, việc tiết kiệm “không tốt cho nền kinh tế”.

"MẮT XÍCH YẾU" CỦA NỀN KINH TẾ

Trong tháng 10, doanh thu bán lẻ của Trung Quốc tăng 0,4%. Đây là chỉ tiêu công bố hàng tháng và chủ yếu phản ánh doanh số hàng hóa. Mức tăng trung bình hàng tháng của chỉ tiêu này trong năm 2025 là 3,8%, cao gấp hơn 9 lần mức tăng của tháng 10.

Theo tính toán của ngân hàng Morgan Stanley dựa trên số liệu 9 tháng đầu năm, tổng dư nợ vay của các hộ gia đình Trung Quốc, gồm cả các khoản vay kinh doanh, giảm 1,5% nếu quy theo năm.

Trong một báo cáo công bố tháng trước, bà Sheana Yue, nhà kinh tế tại tổ chức Oxford Economics nhận định nhu cầu của các hộ gia đình là “mắt xích yếu” của Trung Quốc, và tâm lý yếu về bất động sản đang “lan sang doanh thu bán lẻ”.

“Giá nhà giảm làm xói mòn tài sản của các hộ gia đình, trong khi bất định về giá trong tương lai thúc đẩy người dân trả nợ nhiều hơn và trì hoãn việc mua sắm”, bà Yue bổ sung.

Dù triển vọng tăng trưởng kinh tế gây lo ngại và tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên lên tới 17%, Bắc Kinh vẫn chưa công bố biện pháp kích thích kinh tế quy mô lớn nào trong năm nay. Hồi tháng 9, giới chức Trung Quốc công bố chương trình hỗ trợ lãi suất vay mua nhà. Tuy nhiên, quy định giới hạn giá trị nhà được hỗ trợ đã làm thu hẹp phạm vi của chương trình và có thể làm giảm hiệu quả kích thích.

“Chúng tôi cho rằng thị trường nhà ở sẽ không có chuyển biến mạnh đủ để trở thành động lực thúc đẩy kinh tế Trung Quốc trong 12 tháng tới. Yếu tố thực sự quan trọng là liệu Bắc Kinh có đưa ra một gói kích thích tiêu dùng lớn hơn hay không”, ông Xing nói.

Bà Dan Wang, giám đốc của tổ chức Eurasia Group, chỉ ra rằng mức sinh lời thấp từ đầu tư và tiền gửi ngân hàng đang khuyến khích người dân Trung Quốc trả nợ sớm hơn. Theo bà, kỳ vọng của xã hội về các biện pháp kích thích kinh tế “rất thấp” và triển vọng việc làm yếu, nên nhu cầu vay nợ của người dân cũng thấp hơn.