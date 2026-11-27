Dư nợ kinh doanh BĐS tại 7 ngân hàng vượt 1 triệu tỷ đồng
Dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tại 7 ngân hàng thương mại đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, chiếm phần lớn dư nợ của nhóm ngân hàng được khảo sát. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng vốn chủ sở hữu, đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro và chất lượng các khoản vay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/du-no-kinh-doanh-bds-tai-7-ngan-hang-vuot-1-trieu-ty-dong-246261127174135617.htm