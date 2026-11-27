Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước (KTNN) rất ấn tượng với minh chứng điển hình 03 vụ việc KTNN khu vực IX cung cấp hồ sơ chuyển thông tin sang cơ quan điều tra. Chính từ cách làm rất sáng tạo, hiệu quả của đơn vị, ngay từ những ngày đầu năm 2026, Lãnh đạo KTNN đã chỉ đạo các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực triển khai nhiệm vụ với phương thức và cách làm tương tự.