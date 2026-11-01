Theo báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng năm 2026 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã CK: BID) công bố, lũy kế 9 tháng, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 29.483,5 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng hơn 5.850 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay BIDV tăng gần 8% sau 9 tháng, tổng tài sản tiến sát 3,5 triệu tỷ đồng. Ảnh tư liệu.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng chính cho BIDV, khi đạt 50.593,9 tỷ đồng, tăng 14,7% cùng kỳ, tương ứng tăng 6.484 tỷ đồng.

Với các nguồn thu ngoài lãi, thu nhập từ dịch vụ cũng duy trì đà tăng trưởng 5,5% lên 5.442,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 283,3 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác vẫn đóng góp tích cực với lãi thuần đạt 7.788,8 tỷ đồng, tăng 16,8%, tương ứng tăng 1.119 tỷ đồng. Dù vậy, một số nguồn thu ghi nhận sự điều chỉnh như: hoạt động kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của BIDV duy trì đà tăng 10,5%, đạt 67.541,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 6.399 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập ngoài lãi đạt 16.947,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5%, chiếm tỷ trọng 25,1%, tiếp tục đóng góp đáng kể vào cơ cấu nguồn thu của ngân hàng.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động tăng 7%, thấp hơn tốc độ tăng tổng thu nhập hoạt động (10,5%). Đồng thời, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 5,4%, tương ứng giảm 903,7 tỷ đồng, xuống còn 15.958,8 tỷ đồng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế 9 tháng của BIDV tăng gần 25% so với cùng kỳ.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Trong bản giải trình về biến động lợi nhuận, đại diện BIDV cho biết kết quả tăng trưởng đến từ việc gia tăng thu nhập thuần từ lãi và đẩy mạnh hoạt động thu nợ đã xử lý rủi ro.

Kết quả thu hồi nợ ngoại bảng tăng 12% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong 9 tháng đầu năm từ trước đến nay, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Về quy mô hoạt động, tính đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản BIDV đạt 3,49 triệu tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 2,56 triệu tỷ đồng, tăng gần 8%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tính trên cơ sở dự phòng rủi ro cho vay khách hàng, đạt 73,4%.

Ngân hàng cũng tiếp tục chú trọng kiểm soát chất lượng tài sản. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát trong ngưỡng mục tiêu.

Nợ nhóm 3 - 5 của BIDV cuối tháng 9/2026 ở mức 47.486 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng khoảng 6,2% so với đầu năm, lên hơn 2,36 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 469,7 nghìn tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm.

Bên cạnh huy động tiền gửi, BIDV đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá, với quy mô đạt 311 nghìn tỷ đồng, tăng 38%.

Những tháng cuối năm, BIDV tiếp tục định hướng tăng trưởng tín dụng thực chất, có chọn lọc, gắn với danh mục giải ngân cụ thể và chất lượng khách hàng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ lãi suất cho vay và chi phí huy động.

Ngân hàng cũng chú trọng mở rộng nguồn thu ngoài lãi từ thanh toán, tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ, bảo hiểm và các giải pháp tài chính tích hợp.

Gần đây, BIDV triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 200.000 tỷ đồng đến hết ngày 31/12/2026, với lãi suất từ 6,8%/năm; hạn mức thấu chi lên đến 10 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân bổ sung vốn lưu động, chủ động dòng tiền.

BIDV cũng triển khai gói tín dụng xanh quy mô 10.000 tỷ đồng dành riêng cho khách hàng kinh doanh theo mô hình nông nghiệp xanh, sản xuất hữu cơ và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn... Hiện BIDV là ngân hàng dẫn đầu thị trường về quy mô tài chính bền vững, với dư nợ tín dụng xanh đạt gần 87.600 tỷ đồng, doanh số phát hành trái phiếu ESG lũy kế đạt 10.250 tỷ đồng và tiền gửi xanh đạt 20.300 tỷ đồng./.