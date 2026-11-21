Dư nợ bất động sản tăng gần 48% sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9/2026, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản của VIB đạt 31.161,7 tỷ đồng, tăng hơn 10.073 tỷ đồng so với mức 21.088,3 tỷ đồng hồi đầu năm, tương ứng mức tăng 47,8%.

Tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản trong tổng dư nợ khách hàng cũng tăng từ 5,52% lên 7,58%. Đáng chú ý, mức tăng của lĩnh vực này cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của ngân hàng.

Bên cạnh bất động sản, dư nợ cho vay lĩnh vực xây dựng tại VIB cũng tăng mạnh. Đến cuối tháng 9, khoản cho vay ngành xây dựng đạt khoảng 12.113 tỷ đồng, tăng 83,9% so với cuối năm 2025.

Như vậy, tổng dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản và xây dựng tại VIB đạt khoảng 43.274,7 tỷ đồng, tương đương 10,52% tổng dư nợ cho vay khách hàng. Trong khi đó, tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng đạt 411.311,7 tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm.

VIB ghi nhận dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản tăng 47,8% trong 9 tháng đầu năm 2026.

Lợi nhuận tăng, chi phí dự phòng gần gấp đôi

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 2.406 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 7.591,5 tỷ đồng, tăng 7,7%.

Thu nhập lãi thuần trong 9 tháng đạt 13.187 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 4.054 tỷ đồng, cao gấp khoảng 3,2 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, một số hoạt động kinh doanh khác ghi nhận kết quả kém tích cực. Trong 9 tháng, VIB lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối khoảng 1.146,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận lãi 123,9 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng chuyển từ lãi 156,4 tỷ đồng sang lỗ 157,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng lên tới 4.384,8 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, chi phí dự phòng đạt khoảng 1.899 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ.

Nợ xấu tăng, tỷ lệ bao phủ giảm

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ xấu của VIB, gồm nợ nhóm 3, 4 và 5, đạt khoảng 13.167 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,29%, cao hơn mức 2,16% hồi đầu năm.

Trong khi đó, số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt gần 5.500 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ước tính khoảng 41,8%, thấp hơn mức khoảng 42,9% tại thời điểm cuối năm trước.