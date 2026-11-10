Dư nợ cho vay bất động sản tại 12 ngân hàng tăng gần 22%

VPBank dẫn đầu về quy mô dư nợ với gần 278.000 tỷ đồng, tiếp đến là SHB với 220.652 tỷ đồng, Techcombank đạt 204.384 tỷ đồng và MB đạt 179.369 tỷ đồng.

Xét tỷ trọng cho vay bất động sản trong tổng dư nợ, SHB đứng đầu với 34,11%, tiếp theo là BVBank (31%) và VPBank (25,27%).

Đáng chú ý, TPBank ghi nhận mức tăng tỷ trọng mạnh nhất, thêm 5,45 điểm phần trăm, lên 16,05%; MB tăng 3,19 điểm phần trăm, lên 14,56%.

Trong khi đó, Techcombank là ngân hàng duy nhất giảm dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản so với đầu năm.