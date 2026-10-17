Dư nợ cầm cố xe máy ở F88 vượt 5.000 tỷ đồng

Doanh thu tăng 54%, lợi nhuận tiến sát kế hoạch năm

Theo thông tin công bố tại buổi cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) ghi nhận doanh thu đạt 4.349 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.087 tỷ đồng, tăng 80,1%, tương ứng hoàn thành khoảng 96% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Xét theo cơ cấu doanh thu, hoạt động cho vay tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi mang về 3.728 tỷ đồng, chiếm 85,7% tổng doanh thu và tăng 54% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, mảng phân phối bảo hiểm ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Trong quý III, doanh thu bảo hiểm đạt 212 tỷ đồng (so với mức 134 tỷ đồng cùng kỳ năm trước). Trong đó, bảo hiểm bán kèm ghi nhận đạt 185 tỷ đồng, tăng 44,1%, bảo hiểm độc lập đạt 27 tỷ đồng, tăng bứt phá 409,1%.

Tổng số hợp đồng bảo hiểm phát hành trong quý đạt 575.000 hợp đồng. Riêng số hợp đồng bảo hiểm độc lập tăng 261,2% so với cùng kỳ, qua đó củng cố vai trò của CTCP Công nghệ Ngôi Nhà Xanh (NNX) như một động lực tăng trưởng mới với biên lợi nhuận cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, mảng phân phối bảo hiểm ghi nhận doanh thu gần 583 tỷ đồng, tăng khoảng 75% so với cùng kỳ.

Kết quả trên cho thấy lợi nhuận của F88 tăng nhanh hơn doanh thu trong bối cảnh quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng. Trong 9 tháng, chi phí hoạt động của doanh nghiệp ở mức 1.827 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ; trong khi chi phí tài chính đạt 408 tỷ đồng, tăng 22,2%.

Tuy nhiên, chi phí tín dụng, bao gồm chi phí dự phòng và các khoản xóa sổ nợ, lên tới khoảng 1.317 tỷ đồng, tăng 93,6% so với cùng kỳ. Đây vẫn là khoản chi phí đáng kể, phản ánh áp lực rủi ro tín dụng trong quá trình mở rộng danh mục cho vay.

Riêng quý III/2026, doanh thu hợp nhất của F88 đạt 1.591 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận 127 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ, còn chi phí hoạt động đạt 655 tỷ đồng, tăng 27,6%. Đáng chú ý, chi phí tín dụng trong quý lên tới 513 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro tiếp tục đóng góp vào nguồn thu của doanh nghiệp. Lũy kế 9 tháng, khoản thu hồi này đạt 289 tỷ đồng; riêng quý III tăng 20% so với cùng kỳ đạt 104 tỷ đồng.

Cùng với tăng trưởng quy mô cho vay, F88 duy trì các chỉ số sinh lời ở mức cao. Quý III/2026, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 35%, còn tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 14,3%.

Đáng chú ý, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm 10,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ, xuống còn 43%. F88 cho biết kết quả này đến từ việc cải thiện năng suất lao động và tối ưu mô hình vận hành.

Với kết quả đạt được, ban lãnh đạo F88 nâng mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2026 lên trên 65% so với năm 2025, cao hơn đáng kể mức tăng trưởng 25% theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Đồng thời, F88 đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ vay ròng nội bảng khoảng 35% so với năm trước, cao hơn mức 33% trong kế hoạch ban đầu; tổng dư nợ ròng dự kiến tăng khoảng 50%. Mục tiêu tăng trưởng doanh thu cung cấp dịch vụ cũng được nâng lên trên 50%, (kế hoạch trước đó là 42%).

Về các chỉ tiêu vận hành, F88 dự kiến duy trì lợi suất cho vay quanh 58% và chi phí vốn ở mức khoảng 14%. CIR được đặt mục tiêu dưới 49%. Đối với chất lượng tín dụng, doanh nghiệp định hướng kiểm soát tỷ lệ xóa sổ nợ ròng trên dư nợ bình quân ở mức không quá 13,5% và tỷ lệ xóa sổ nợ ròng trên dư nợ cuối kỳ không quá 11%.

Dư nợ cho vay vượt 9.500 tỷ đồng, cầm cố xe máy chiếm gần 53%

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ vay ròng của F88, không bao gồm các khoản nợ đã xử lý rủi ro, đạt 9.540 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ và tăng 8,1% so với quý trước. Tổng giá trị giải ngân trong quý III đạt 6.091 tỷ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu danh mục cho vay, sản phẩm cầm cố đăng ký xe máy ghi nhận dư nợ 5.035 tỷ đồng, tăng 46,7% so với cùng kỳ, chiếm gần 53% tổng dư nợ. Dư nợ sản phẩm cầm cố đăng ký ô tô đạt 4.505 tỷ đồng, tăng 51,1%.

Theo bà Trần Mai Thảo, Giám đốc tài chính F88 cho biết, lợi suất bình quân tháng trong 12 tháng gần nhất của sản phẩm xe máy đạt 5,7%, với giá trị khoản vay trung bình 14,6 triệu đồng. Đối với sản phẩm ô tô, khoản vay bình quân đạt 150 triệu đồng, trong khi lợi suất bình quân tháng ở mức 3,8%.

Tỷ lệ xóa sổ nợ ròng trên dư nợ bình quân theo tháng của hai nhóm sản phẩm lần lượt là 1,9% đối với xe máy và 0,5% đối với ô tô. Các số liệu này cho thấy sự khác biệt về lợi suất và mức độ rủi ro giữa hai phân khúc cho vay chủ lực của doanh nghiệp.

Trong quý III/2026, lãi suất cho vay bình quân của F88 ở mức 57,5%, trong khi chi phí vốn giảm xuống 13,3%. Dù vậy, tỷ lệ xóa sổ nợ ròng trên dư nợ cho vay trong quý đạt 4%, cho thấy áp lực kiểm soát chất lượng tín dụng vẫn hiện hữu khi quy mô giải ngân tăng nhanh.

Bà Trần Mai Thảo chia sẻ, một số chỉ tiêu rủi ro có xu hướng tăng so với cùng kỳ, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều áp lực, đặc biệt là tác động của lạm phát đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Vì thế, F88 tiếp tục trích lập dự phòng mức 1.316 tỷ đồng bao gồm cả chi phí xóa sổ khoản vay và chi phí dự phòng cho các khoản vay quá hạn dưới 90 ngày. Đồng thời, theo dõi sát chất lượng danh mục và điều chỉnh chính sách tín dụng khi cần thiết.

Để đáp ứng nhu cầu giải ngân và kiểm soát chi phí tài chính, F88 đẩy mạnh đa dạng hóa các kênh huy động vốn. Trong quý III/2026, tỷ trọng vốn trong nước của F88 đạt 74% (mức cao nhất từ năm 2022) giúp giảm phụ thuộc vào nguồn vốn quốc tế (26%) và hạn chế chi phí rủi ro tỷ giá.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, F88 huy động thành công 833,5 tỷ đồng từ trái phiếu và 781,9 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu ra công chúng. Nguồn lực này giúp bổ sung vốn mở rộng cho vay, đồng thời nâng vốn điều lệ của doanh nghiệp thêm 5%.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị F88 đã thông qua chủ trương tiếp nhận các khoản vay nước ngoài với tổng giá trị lên tới 50 triệu USD trong quý III/2026. Động thái này nhằm duy trì khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế có kỳ hạn dài, tạo thêm dư địa tài trợ cho hoạt động kinh doanh.