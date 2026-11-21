Mở rộng gu âm nhạc, tìm thấy nhiều màu sắc mới

Với những khán giả yêu âm nhạc, việc theo dõi nhiều nghệ sĩ cũng giống như mở thêm những cánh cửa dẫn đến các thế giới khác nhau. Mỗi người có một màu sắc, phong cách trình diễn và cách kể câu chuyện riêng qua âm nhạc. Vì thế, càng khám phá, các bạn càng có thêm nhiều lựa chọn để thưởng thức.

Trúc Phương (sinh năm 2006) theo dõi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Chị Đẹp Đạp Gió 2024 và Em Xinh “Say Hi” 2025. Dù không thuộc fandom của chương trình Anh Trai “Say Hi”, Phương vẫn yêu thích phần âm nhạc và cách dàn dựng của một số tiết mục trong chương trình. Với cô bạn, một sân khấu đẹp hay ngoại hình nghệ sĩ có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng chính bài hát mới là điều khiến mình muốn nghe đi nghe lại và tìm hiểu nhiều hơn về người trình diễn.

﻿Trúc Phương chia sẻ rằng nhờ xem nhiều chương trình và nghe nhiều cách phối, cách hát khác nhau, gu âm nhạc của bạn cũng rộng hơn.

﻿Với Nhí, bạn thích tận hưởng những concert mà khiến bạn thật sự hòa mình vào giai điệu.

Cùng theo dõi cả hai chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Tinh Hà Say Hi, bạn Nhí (sinh năm 2007) tìm thấy những màu sắc âm nhạc khác biệt. Nếu Say Hi mang đến những ca khúc mới với tinh thần hiện đại, trẻ trung, sôi động thì Chông Gai lại có sức hấp dẫn riêng khi làm mới những ca khúc đã quen thuộc, kể cả những bài hát từng là hit lẫn những sáng tác ít được chú ý trong quá khứ. Chia sẻ thêm về lý do bạn yêu thích nhiều chương trình, thể loại âm nhạc và nghệ sĩ, Nhí nói: "Âm nhạc luôn là một khối đa diện, nơi người nghệ sĩ có thể khai thác được nhiều khía cạnh của bản thân họ và cả cuộc sống xung quanh". Nhờ vậy, Nhí có thêm những mảnh ghép khác nhau trong đời sống tinh thần, từ những bản tình ca của Hoàng Dũng đến màu sắc cá tính của Sơn.K và Hồ Đông Quan.

Mỗi lần đi concert là một lần có thêm kỷ niệm

Không chỉ dừng lại ở việc nghe nhạc, theo dõi nhiều fandom còn mở ra cơ hội trải nghiệm những không gian concert khác nhau. Mỗi cộng đồng có cách cổ vũ, chuẩn bị booth và gửi tặng những món quà nhỏ riêng. Đôi khi, niềm vui sau một đêm diễn không chỉ nằm ở những tiết mục trên sân khấu mà còn đến từ những cuộc gặp gỡ bất ngờ.

﻿Ngọc Anh tại concert Tinh Hà Say Hi.

Với Ngọc Anh (sinh năm 2005), điều đáng nhớ khi đi concert là được hòa giọng cùng hàng nghìn khán giả, cổ vũ nghệ sĩ và gặp gỡ những người có chung sở thích. Với Ngọc Anh, việc đu nhiều fandom không chỉ giúp cô có cơ hội khám phá nhiều thể loại âm nhạc mà còn tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, thêm nhiều bạn bè và mở rộng các mối quan hệ. Đặc biệt, tuy mỗi fandom đều có văn hóa và cách cổ vũ riêng nhưng đều có điểm chung chính là tình cảm to lớn mà cộng đồng người hâm mộ dành cho nghệ sĩ. Không dừng lại ở đó, điểm chung của các cộng đồng đu idol còn thể hiện ở việc mọi người sẵn sàng làm quen, giúp đỡ nhau mà chẳng cần một liên kết gì quá đặc biệt trước đó.

Có lẽ cũng chính vì thế mà những người bạn gặp trong fandom, những cuộc gặp gỡ tình cờ lại khiến hành trình theo dõi nghệ sĩ mỗi của mỗi người hâm mộ thêm đáng nhớ. Cùng quan điểm, bạn Khánh Ly (sinh năm 2005) chia sẻ: "Mỗi concert đều có dấu ấn riêng, từ trải nghiệm âm nhạc, hình ảnh đến những hoạt động dành cho khán giả". Dù khác nhau về cách tổ chức, nhưng sự thân thiện, năng động, nhiệt tình chính là điểm chung mà bạn tìm thấy và ấn tượng ở các cộng đồng fan.

﻿Bản thân Khánh Ly cũng đã theo dõi qua rất nhiều chương trình âm nhạc như Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Anh Trai Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai...

Có lẽ, niềm vui của việc đu nhiều fandom nằm ở sự thoải mái khi thưởng thức âm nhạc: nhà này có bài hay thì nghe, nhà kia có sân khấu thú vị thì xem. Không cần đặt những tình cảm ấy lên bàn cân, mỗi nghệ sĩ và cộng đồng đều có thể mang đến một trải nghiệm riêng. Biết đâu, sau một lần tình cờ ghé thăm “nhà bên”, chúng mình lại tìm thấy một bài hát yêu thích hay một người bạn mới.