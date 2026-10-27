Dù nghỉ ngơi bao nhiêu vẫn thấy mệt mỏi

Theo "Báo cáo Sức khỏe Hàn Quốc 2026" (2026 Korea Wellness Report) do Tập đoàn Tài chính KB công bố vào ngày 25/10, thời gian ngủ trung bình hằng ngày của những người được khảo sát là 6,3 tiếng – giảm 0,2 tiếng (khoảng 12 phút) so với mức 6,5 tiếng ghi nhận trong cuộc khảo sát năm 2024.

Tỷ lệ người tham gia khảo sát cho biết họ ngủ từ 7 tiếng trở lên mỗi ngày cũng sụt giảm, giảm 8,8% từ 50,4% vào năm 2024 xuống còn 41,6% trong năm nay. Ngược lại, 58,4% người tham gia khảo sát cho biết, họ ngủ dưới 7 tiếng mỗi ngày, chiếm hơn một nửa tổng số người được hỏi.

Báo cáo này dựa trên kết quả của một cuộc khảo sát và các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với nam giới và phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 69, hiện đang tham gia hoạt động kinh tế, nghiên cứu này cũng bao gồm cả những người đã nghỉ hưu. Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến và thông qua các thiết bị di động trong khoảng thời gian từ ngày 21/7 đến ngày 5/8, với sự tham gia của các đối tượng cư trú tại các thành phố lớn.

Những người tham gia khảo sát cho rằng, 7,7 giờ là thời lượng ngủ lý tưởng mỗi ngày—chênh lệch 1 giờ 24 phút so với thời gian ngủ trung bình thực tế của họ là 6,3 giờ. Viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ (American Academy of Sleep Medicine) khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi ngày.

Một tỷ lệ đáng kể người tham gia khảo sát cho biết, họ bị mệt mỏi do thiếu ngủ. Gần một nửa (49,9%) cho biết, trong tháng qua, họ đã trải qua tình trạng mệt mỏi không thuyên giảm ngay cả sau khi đã nghỉ ngơi đầy đủ. Xét theo nhóm tuổi, những người ở độ tuổi 40 có tỷ lệ cao nhất (59,4%), trong khi nhóm người ở độ tuổi 60 có tỷ lệ thấp nhất (36,5%).

Giấc ngủ trở thành mối quan tâm hàng đầu về sức khỏe đối với người Hàn Quốc. Khi được hỏi về các khía cạnh quản lý sức khỏe mà họ quan tâm nhất, 54,0% người tham gia đã chọn giấc ngủ. Tiếp theo là quản lý căng thẳng (51,9%), kiểm soát chế độ ăn uống (44,3%), các phương pháp giảm cân (41,0%) và thói quen tập thể dục (38,4%).

Khảo sát cũng xem xét các thói quen lối sống làm giảm chất lượng giấc ngủ. Trong số những người đánh giá chất lượng giấc ngủ của mình ở mức kém, 45,9% cho biết, việc sử dụng điện thoại di động ngay trước khi đi ngủ là yếu tố gây ảnh hưởng tiêu cực chính.

Hơn nữa, khảo sát còn cho thấy sự khác biệt giữa mức độ quan tâm đến việc quản lý sức khỏe và thực tế triển khai. Mặc dù 90,7% người tham gia khảo sát coi sức khỏe tinh thần là một thành phần cốt lõi của sự khỏe mạnh, nhưng chỉ có 35,7% cho biết, họ đang thực sự chủ động quản lý sức khỏe tinh thần của mình.