Dụ nạn nhân đến nơi vắng rồi dùng kiếm cướp xe máy

Dựng tình huống giả để thực hiện vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra rạng sáng 29/9/2026 tại đường Võ Chí Công, thuộc tổ dân phố Kim Đới, phường Bàn Thạch.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, Trương Ngọc Thái cùng 7 thanh thiếu niên khác đi trên 3 xe mô tô tại phường Tam Kỳ. Khi đến đường Phan Châu Trinh, nhóm gặp H.T.D. (SN 2008, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) đang điều khiển xe Honda Winner.

Tại đây, Thái nảy sinh ý định đánh D. để chiếm đoạt xe và rủ những người còn lại cùng tham gia.

Các đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản. (Ảnh: CA)

Nhóm sau đó bàn bạc chọn đường Võ Chí Công, khu vực vắng người, ít ánh sáng làm nơi thực hiện hành vi. Để D. mất cảnh giác, các đối tượng dựng lên một tình huống giả về việc hẹn đánh nhau và thuyết phục nam thanh niên đi cùng.

Trước khi đến địa điểm đã chọn, nhóm chuẩn bị 2 thanh kiếm dạng Katana làm hung khí và đón thêm Lê Nguyên Phước. Biết kế hoạch của nhóm là đánh D. để lấy xe, Phước đồng ý tham gia.

Dùng kiếm tấn công

Khi đến khu vực đường Võ Chí Công, nhóm bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Lê Phúc Khánh bất ngờ kẹp cổ, kéo D. khỏi xe. Cùng lúc, Đinh Tuấn Anh và Lê Nguyên Phước sử dụng 2 thanh kiếm mang theo tấn công nạn nhân.

D. bị nhiều vết thương ở vùng lưng, đùi và mông. Trong tình thế bị tấn công bất ngờ, nam thanh niên vùng thoát và bỏ chạy, để lại chiếc Honda Winner tại hiện trường.

Trương Ngọc Thái sau đó chiếm đoạt chiếc xe rồi cùng các đối tượng rời đi.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đưa xe đến khu vực nhà văn hóa khối phố Hương Trà cất giấu và tháo biển kiểm soát 92C1-244.84.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ 2 thanh kiếm bằng kim loại, 2 điện thoại di động, biển kiểm soát 92C1-244.84 cùng 3 xe mô tô có liên quan.

Cơ quan Công an xác định 8 đối tượng gồm Trương Ngọc Thái, Đinh Tuấn Anh, Lê Nguyên Phước, Lê Phúc Khánh, Phan Đình Hiếu, Lý Nghiệp Duy Anh, Phan Bá Nguyên và Hồ Nhật Khang đã bị khởi tố về hành vi “Cướp tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự, đồng thời bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Riêng Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 2013), tại thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xem xét biện pháp xử lý phù hợp với độ tuổi theo quy định.

Cảnh báo từ một vụ cướp giữa đêm

Điều đáng lưu ý trong vụ án không chỉ nằm ở tài sản bị chiếm đoạt mà còn ở cách nhóm thanh thiếu niên tổ chức thực hiện hành vi. Từ một cuộc gặp tình cờ, các đối tượng nhanh chóng chuyển sang bàn bạc, chọn địa điểm, chuẩn bị hung khí và dựng tình huống giả để đưa nạn nhân đến nơi vắng người.

Đặc biệt, các đối tượng đều còn rất trẻ, trong độ tuổi từ 13 đến dưới 18. Một quyết định bột phát, sự a dua theo bạn bè hay tâm lý muốn thể hiện bản thân có thể khiến những người chưa trưởng thành phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Từ vụ việc, cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo gia đình cần quan tâm hơn đến việc quản lý, giáo dục con em, nhất là khi phát hiện các biểu hiện như thường xuyên tụ tập theo nhóm, đi chơi đêm, mang theo hung khí hoặc có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.