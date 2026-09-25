Dù mưa, các lực lượng vẫn làm nhiệm vụ, tìm thấy thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 200m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng vẫn tiếp tục một cách cẩn trọng, dù thời tiết mưa bất lợi

Kết quả trong ngày 25-9-2026, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 1 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 di vật kèm theo.

Dự kiến, đầu tháng 10-2026 tới, TP.HCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng trong thời gian vừa qua.

Tính đến hôm nay, hết ngày 25-9-2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 665 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật. Cụ thể: 632 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).