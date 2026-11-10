Dự luật năng lượng mới của Anh: Tập trung chuyển dịch xanh

Dự luật Độc lập Năng lượng mới của Chính phủ Anh đã vượt qua vòng đọc thứ nhất tại Hạ viện vào ngày 4/11. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải ròng bằng 0 của Anh (DESNZ), dự luật sẽ chấm dứt việc cấp giấy phép mới cho hoạt động thăm dò dầu khí tại Biển Bắc, đồng thời ngừng cấp giấy phép mới cho các mỏ dầu khí trên đất liền ở Anh, bao gồm cả giấy phép có thể được sử dụng cho hoạt động khai thác khí đá phiến bằng phương pháp nứt vỉa thủy lực.

Dự luật cũng đưa ra Chứng chỉ Năng lượng Chuyển tiếp (Transitional Energy Certificates) nhằm hỗ trợ các mỏ ngoài khơi hiện hữu tiếp tục hoạt động trong suốt vòng đời khai thác. Cơ chế này có thể giúp khai thác thêm khoảng 60 triệu thùng dầu, đồng thời duy trì hàng trăm việc làm.

Bên cạnh đó, dự luật sẽ điều chỉnh mục tiêu và quyền hạn của Cơ quan Chuyển đổi Biển Bắc (NSTA), đồng thời cập nhật các quy định về bảo vệ người tiêu dùng, hỗ trợ hóa đơn năng lượng, nâng cấp nhà ở và cơ sở hạ tầng năng lượng.

DESNZ cho biết dầu khí vẫn sẽ là một phần trong cơ cấu năng lượng của Anh trong nhiều thập kỷ tới. Chính phủ cam kết bảo đảm quá trình chuyển dịch công bằng, với sự hỗ trợ từ Quỹ Thịnh vượng Năng lượng trị giá 2 tỷ bảng Anh (khoảng 2,6 tỷ USD) và Dịch vụ Việc làm Biển Bắc.

Chính phủ cho rằng dự luật sẽ cải tổ hệ thống năng lượng, đặt khả năng chi trả và quyền kiểm soát của công chúng làm trọng tâm, đồng thời chấm dứt cấp phép thăm dò các mỏ dầu khí mới nhưng vẫn duy trì khai thác tại những khu vực đã được cấp phép.

Phản ứng từ ngành công nghiệp

Giám đốc điều hành NSTA Stuart Payne hoan nghênh việc đưa dự luật ra trước Quốc hội và cho biết cơ quan này sẵn sàng triển khai các thay đổi nhằm hỗ trợ cả hoạt động khai thác năng lượng lẫn quá trình chuyển dịch tại Biển Bắc.

Trong khi đó, David Whitehouse, Giám đốc điều hành Hiệp hội Năng lượng Ngoài khơi Anh (OEUK), cho rằng khả năng chi trả phải đi đôi với an ninh năng lượng. Hiện Anh nhập khẩu hơn 40% nhu cầu năng lượng, khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp dễ bị ảnh hưởng trước những biến động toàn cầu.

Ông cho rằng Anh cần tận dụng tối đa nguồn năng lượng trong nước, phát triển năng lượng tái tạo và đáp ứng càng nhiều nhu cầu dầu khí càng tốt từ Biển Bắc. Khoảng 65% lượng dầu khai thác tại khu vực này được tiêu thụ tại thị trường Anh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì việc làm, doanh nghiệp cũng như chuỗi cung ứng trong nước.

David Bucknall, Giám đốc điều hành INEOS Energy, phản đối việc cấm cấp phép khoan mới tại Biển Bắc, cho rằng chính sách này sẽ làm suy yếu an ninh năng lượng của Anh. Theo ông, việc để tài nguyên trong nước nằm dưới lòng đất trong khi nhập khẩu chính những nguồn tài nguyên đó từ nước ngoài khiến Anh dễ tổn thương trước bất ổn toàn cầu.

Ông nhấn mạnh Biển Bắc đã có sẵn hệ thống đường ống, giàn khoan, cảng biển và lực lượng lao động lành nghề. Tận dụng cơ sở hạ tầng này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu trong nước nhanh chóng, với chi phí thấp và độ an toàn cao hơn so với nhập khẩu.

Công đoàn Unite đánh giá dự luật có một số bước tiến tích cực nhưng không đủ để bảo đảm độc lập năng lượng thực sự. Công đoàn ủng hộ mục tiêu phát thải ròng bằng 0, song cho rằng chính phủ không nên ban hành quy định hạn chế việc làm trong ngành dầu khí Biển Bắc nếu chưa có phương án việc làm thay thế ổn định cho người lao động.

Phản hồi của Chính phủ Anh

Phản hồi các ý kiến trên, người phát ngôn DESNZ khẳng định chính phủ đang thực hiện cam kết chấm dứt cấp phép thăm dò các mỏ dầu khí mới tại Biển Bắc, đồng thời hỗ trợ các mỏ hiện hữu tiếp tục hoạt động trong suốt vòng đời khai thác.

DESNZ dẫn chứng việc chính phủ đã phê duyệt mỏ khí Jackdaw vào tháng trước. Đây là mỏ đã có giấy phép, được kỳ vọng sẽ củng cố an ninh năng lượng, bảo vệ hàng trăm việc làm và giúp sản lượng khí trong nước tăng khoảng 6% ở mức cao nhất.

Bộ này cho biết sản lượng tại Biển Bắc đã suy giảm trong nhiều thập kỷ. Các Chứng chỉ Năng lượng Chuyển tiếp sẽ hỗ trợ hoạt động khai thác gắn với những mỏ hiện hữu, trong khi Quỹ Thịnh vượng Năng lượng trị giá 2 tỷ bảng Anh sẽ tái đầu tư nguồn thu từ dầu khí vào các ngành năng lượng sạch, vừa bảo vệ việc làm hiện tại vừa xây dựng tương lai năng lượng của Anh.

Nh.Thạch