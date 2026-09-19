Dự luật Mỹ trừng phạt Nga đặt Thủ tướng Ấn Độ vào thế khó

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Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi . Ảnh: ANI/TTXVN

New Delhi phải cân nhắc giữa duy trì nguồn năng lượng giá rẻ và nguy cơ xuất khẩu sang Mỹ, thị trường lớn nhất, chịu thêm sức ép.

Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu Nga, ngày 17/9 phản ứng mạnh trước dự luật mới của Mỹ. New Delhi cảnh báo biện pháp này có thể gây tổn hại quan hệ song phương và làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.

Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục bảo đảm an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ dân bằng cách duy trì nguồn cung đa dạng. Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, New Delhi đã tăng mạnh mua dầu Nga với giá chiết khấu, giúp nước này tiết kiệm hàng tỷ USD. Dầu Nga hiện chiếm hơn 40% tổng nguồn cung dầu của Ấn Độ.

Tuy nhiên, chính sách này ngày càng va chạm với lợi ích thương mại và chiến lược của New Delhi. Washington từng áp thuế lên tới 50% đối với hàng hóa Ấn Độ vào tháng 8/2025, một phần liên quan đến việc nước này tiếp tục mua dầu Nga. Đến tháng 2, Tổng thống Donald Trump giảm thuế sau khi cho biết Ấn Độ cam kết dừng mua dầu Nga và hạ các rào cản thương mại.

Dù vậy, New Delhi chỉ tạm thời giảm nhập khẩu dầu Nga trong đầu năm 2026 trước khi lượng mua tăng trở lại, đặc biệt sau cú sốc nguồn cung liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Dự luật mới xuất hiện đúng lúc quan hệ thương mại Mỹ - Ấn Độ vẫn đang nhạy cảm. Hai nguồn tin Ấn Độ cho biết New Delhi chưa từ bỏ mục tiêu đạt thỏa thuận thương mại với Washington, nhưng có thể phải đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác khác nếu Mỹ áp thêm thuế.

Ấn Độ thời gian qua đã ký thỏa thuận thương mại với Anh, hoàn tất đàm phán với Liên minh châu Âu và đang hướng tới kết thúc đàm phán với Canada vào cuối năm.

New Delhi kỳ vọng có thể tạo đột phá khi Thủ tướng Narendra Modi tới Mỹ dự hội nghị G20 vào tháng 12 và có khả năng gặp ông Trump bên lề sự kiện.

Michael Kugelman, chuyên gia cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định quan hệ Mỹ - Ấn đã chịu nhiều tổn hại trong năm qua do các tranh chấp về thuế quan và thương mại. Theo ông, dự luật mới có sự ủng hộ mạnh mẽ của cả hai đảng tại Quốc hội Mỹ và có thể làm gia tăng khoảng cách niềm tin trong các cuộc đàm phán.

Nếu Washington trì hoãn hoặc áp dụng thuế ở mức hạn chế, tác động có thể được kiểm soát. Tuy nhiên, bất kỳ biện pháp cứng rắn nào cũng có thể khiến hai bên khó đạt những nhượng bộ cuối cùng để hoàn tất thỏa thuận.

Sức ép đối với Thủ tướng Modi còn đến từ trong nước. Phe đối lập đã yêu cầu chính phủ có lập trường cứng rắn hơn trước Washington, trong khi việc cắt giảm dầu Nga có thể đẩy giá nhiên liệu tăng.

Đây là rủi ro đáng chú ý khi Ấn Độ chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử tại Uttar Pradesh, Punjab và Gujarat từ đầu năm sau. Đảng BJP của ông Modi hiện kiểm soát Uttar Pradesh và Gujarat.

New Delhi lập luận rằng việc mua dầu Nga không nhằm tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine mà giúp duy trì nguồn cung toàn cầu và giữ giá nhiên liệu trong nước ở mức phù hợp. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ cũng đã bảo đảm nguồn cung cho tháng 9 và 10, trong đó vẫn có dầu Nga.

Ajay Srivastava, nhà sáng lập Global Trade Research Initiative và cựu quan chức Bộ Thương mại Ấn Độ, cho rằng mức thuế lên tới 100% sẽ gây tổn hại cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ, đồng thời làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng Mỹ.

Với New Delhi, lựa chọn vì thế không đơn giản. Tiếp tục mua dầu Nga giúp bảo đảm nguồn năng lượng giá rẻ nhưng có thể khiến hàng hóa Ấn Độ chịu thêm thuế tại Mỹ. Ngược lại, giảm nhập khẩu để xoa dịu Washington có thể làm tăng chi phí năng lượng và sức ép chính trị trong nước.