Truyền thông quốc tế kỳ vọng vào động lực mới cho hợp tác khu vực

The Star và hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia đều đưa tin Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027. Các thông tin đăng tải nhấn mạnh sự tin tưởng của Chủ tịch Trung Quốc - quốc gia vừa đảm nhiệm thành công Năm APEC 2026 - đối với Việt Nam trong việc tổ chức thành công Năm APEC 2027, đồng thời phản ánh kỳ vọng của các nền kinh tế thành viên về những đóng góp của Việt Nam đối với phát triển và thịnh vượng chung tại châu Á - Thái Bình Dương. Truyền thông Malaysia nhìn nhận, việc Việt Nam đăng cai APEC là cơ hội mở ra giai đoạn hợp tác mới, trong đó nước chủ nhà có thể thúc đẩy sự phối hợp giữa các thành viên và tạo thêm động lực cho liên kết kinh tế khu vực.

Báo The Star, Malaysia đưa tin về Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027

Các cơ quan truyền thông Trung Quốc như Tân Hoa Xã, China Daily cùng các hãng tin quốc tế như AP, Reuters và The Gulf Observer, cũng đưa tin về việc Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà. Tân Hoa Xã đề cập việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời các nhà lãnh đạo và đại diện các nền kinh tế thành viên tham dự các hoạt động APEC tại Việt Nam năm 2027; nhấn mạnh sự tiếp nối giữa hai năm chủ nhà APEC 2026 và 2027, cũng như việc hai nước cùng phối hợp thúc đẩy mục tiêu chung của diễn đàn. Trong khi đó, The Gulf Observer nhấn mạnh sự đánh giá tích cực của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC đối với những định hướng Việt Nam đề xuất cho năm chủ nhà, đồng thời phản ánh kỳ vọng APEC 2027 sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác, hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trong khu vực.

Tại Philippines, Thông tấn xã Philippines (PNA), GMA News và Politiko dẫn lời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. khẳng định sự ủng hộ đối với Việt Nam đăng cai APEC 2027 trong cuộc gặp bên lề Hội nghị APEC 2026 với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 19/11. Những thông tin này cho thấy sự ủng hộ đối với Việt Nam diễn ra trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa các đối tác khu vực, trong đó APEC tiếp tục là cơ chế quan trọng thúc đẩy đối thoại, kết nối và xử lý những vấn đề có ý nghĩa chung đối với ổn định, phát triển. Trong khi đó, theo TodayPress.tv, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC năm 2027 trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thâm Quyến, đồng thời mời nhà lãnh đạo Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) dự kiến diễn ra tại Miami ngày 14 - 15/12.

Truyền thông Hàn Quốc, trong bài viết đăng trên Aju Press ngày 20/11, chú trọng các ưu tiên hợp tác mà Việt Nam đề xuất cho APEC 2027, gồm nâng cao năng suất kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Việc các nội dung này được đề cập cho thấy chương trình nghị sự của Việt Nam được quan tâm ở khía cạnh định hướng hợp tác và khả năng đáp ứng những yêu cầu phát triển đang đặt ra đối với các nền kinh tế thành viên, thay vì chỉ ở khía cạnh tổ chức sự kiện.

Bên cạnh nội dung kinh tế, địa điểm tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc cũng thu hút truyền thông nước ngoài. Aju Press nhấn mạnh Phú Quốc là điểm đến du lịch nổi bật của Việt Nam, trong khi Bernama cho biết các hoạt động APEC dự kiến diễn ra trên cả nước trước khi tập trung tại Phú Quốc. Cách tổ chức này được kỳ vọng mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp và người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam về du lịch, văn hóa, môi trường đầu tư và năng lực tổ chức sự kiện quốc tế.

Chuyên gia nước ngoài: Việt Nam đứng trước lợi thế và cơ hội

Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đánh giá, Việt Nam có những lợi thế đáng kể để đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027, đặc biệt nhờ duy trì quan hệ tích cực với tất cả các nền kinh tế lớn trong diễn đàn. Theo ông, điều này tạo cho Việt Nam lợi thế tự nhiên trong việc trở thành cầu nối kết nối các đối tác khu vực, vào thời điểm nhu cầu tăng cường hợp tác ngày càng trở nên quan trọng. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam có thể tổ chức thành công APEC 2027 tại Phú Quốc.

Theo ông Knapper, sự kiện cũng là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh nền kinh tế năng động, đổi mới và hội nhập, đồng thời mở rộng tiếp cận thị trường, vốn, công nghệ và nhân lực. Ông kỳ vọng Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất về thương mại, đầu tư, kết nối số, khả năng chống chịu chuỗi cung ứng và ứng phó biến đổi khí hậu, gắn với mục tiêu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, nhận định các kết quả APEC 2026 tại Thâm Quyến, nhất là về thương mại số và đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác cụ thể trong năm 2027. Việt Nam có lợi thế khi nhiều định hướng chung của APEC cũng phù hợp với các ưu tiên phát triển trong nước. Theo ông, thách thức là chuyển các cam kết thành kết quả thực chất thông qua đồng thuận, tập trung vào số hóa thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhân lực. Do APEC hoạt động theo cơ chế đồng thuận, không có tính cưỡng chế, Việt Nam cần tận dụng vai trò chủ nhà để xác định ưu tiên, xây dựng lộ trình triển khai và thúc đẩy hợp tác sau hội nghị. Theo ông, kinh nghiệm APEC 2017, khi Việt Nam góp phần duy trì tiến trình TPP sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận, cũng cho thấy vai trò điều phối và kiên trì tạo đồng thuận có thể mang lại kết quả quan trọng.

Giáo sư Yu Xin, Trường Thông tin và truyền thông, Đại học Thâm Quyến cho rằng APEC 2027 đặt ra yêu cầu Việt Nam chủ động đề xuất sáng kiến và thúc đẩy đồng thuận giữa các nền kinh tế có lợi ích, trình độ phát triển và ưu tiên khác nhau. Ông gợi ý Việt Nam tập trung vào số hóa thương mại, AI, công nghệ mới, kết nối chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, lương thực và phát triển nhân lực, đồng thời thúc đẩy các giải pháp cụ thể như kết nối dữ liệu, chứng từ điện tử, hải quan số và đơn giản hóa thủ tục thương mại. Theo các chuyên gia và doanh nhân Trung Quốc, Việt Nam cũng có thể tận dụng APEC 2027 để tăng cường kết nối khu vực trên các phương diện như hạ tầng, thể chế và con người, từ giao thông, logistics, hài hòa quy định đến kết nối số và đào tạo nhân lực, qua đó tạo lợi ích chung và hỗ trợ hội nhập.

Với kinh nghiệm hai lần đăng cai APEC vào năm 2006 và 2017, truyền thông và chuyên gia quốc tế cho rằng, Việt Nam có nền tảng để tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong hợp tác đa phương, thúc đẩy đồng thuận giữa các thành viên, tạo ra những cơ chế hợp tác hiệu quả và duy trì các kết quả sau khi năm chủ nhà kết thúc.