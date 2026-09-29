Dư luận Canada đề cao dấu mốc mới trong quan hệ với Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: TTXVN

Hãng thông tấn Canada có bài Nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm nâng cấp quan hệ với Canada lên tầm Đối tác chiến lược, được CTV News đăng tải lại, đánh giá chuyến thăm diễn ra khi Thủ tướng Canada Mark Carney đang thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong bối cảnh đối mặt với nhiều sức ép về kinh tế.

Bài viết của phóng viên Dylan Robertson dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Canada nhấn mạnh: Trong một thế giới biến động, lòng tin, trách nhiệm và lợi ích chung tự thân đã trở thành những giá trị chiến lược.

Hãng thông tấn Canada cũng dẫn nhận định của bà Vina Nadjibulla, đồng sáng lập và là Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc gia cho rằng: Canada và Việt Nam có sự tương đồng trong nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu, đa dạng hóa quan hệ đối tác và duy trì quyền tự chủ, tránh bị phụ thuộc hoặc chịu sức ép từ một cường quốc.

Theo bà Nadjibulla, 2 nước đều đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ. Trong khi Việt Nam có thặng dư thương mại đáng kể với Canada, các doanh nghiệp Canada vẫn chưa khai thác hết cơ hội tại thị trường khoảng 100 triệu dân này. Bài báo nhấn mạnh vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026 của Việt Nam và triển vọng tăng cường hợp tác giữa CPTPP với Liên minh châu Âu (EU), qua đó mở rộng liên kết giữa các quốc gia tầm trung trước những chính sách gây sức ép kinh tế.

Trong khi đó, CBC News đăng bài của phóng viên Jennifer Yoon với tiêu đề Vì sao Canada trải thảm đỏ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, đề cập những lợi ích mà Canada có thể đạt được thông qua việc tăng cường quan hệ với Việt Nam. CBC News nhận định chuyến thăm có thể trở thành bước ngoặt trong quan hệ song phương, khi Việt Nam đã là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại Đông Nam Á.

Trả lời CBC News, bà Julie Nguyen, Chủ tịch Sáng kiến Canada - ASEAN thuộc Trung tâm Nghiên cứu châu Á của Đại học York, cho rằng: Đã đến lúc 2 nước nâng quan hệ Đối tác toàn diện được thiết lập năm 2017 lên tầm cao mới nhằm bảo đảm khả năng chống chịu kinh tế và an ninh. Theo bà, để thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần phát triển sản xuất tiên tiến, khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), những lĩnh vực mà Canada có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ và năng lực hỗ trợ.

CBC News dẫn nhận định của Chủ tịch Quỹ châu Á - Thái Bình Dương Canada Jeff Nankivell rằng: Việt Nam có thể đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Canada nhằm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do với ASEAN. Theo ông, cả Canada và Việt Nam đều có nhu cầu đa dạng hóa đối tác trước những tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ. Về năng lượng, ông Nankivell cho rằng: Việt Nam là thị trường tiềm năng đối với khí tự nhiên hóa lỏng, dầu thô và công nghệ hạt nhân của Canada. Hai nước có thể thúc đẩy hợp tác nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam.

Trên truyền hình, CityNews phản ánh lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Rideau Hall, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm và việc thương mại 2 chiều tăng gấp đôi trong 5 năm qua.

Các bản tin truyền hình của The Canadian Press cũng phát những nội dung phát biểu của Thủ tướng Mark Carney và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về định hướng hợp tác mới. Thủ tướng Carney nhấn mạnh: Quan hệ 2 nước không chỉ giới hạn trong thương mại mà còn mở rộng sang giáo dục, đổi mới sáng tạo, an ninh và chuỗi cung ứng. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Việt Nam đề xuất đưa khoa học và công nghệ trở thành trụ cột mới của quan hệ song phương, ưu tiên nghiên cứu chung về AI ứng dụng, năng lượng sạch và công nghệ hàng hải.

Ở góc độ phân tích chiến lược, tờ The Hill Times đăng bài bình luận của bà Vina Nadjibulla với tiêu đề Quan hệ Canada - Việt Nam không chỉ là thương mại. Tác giả cho rằng chuyến thăm diễn ra khi Ottawa và Hà Nội, dù có vị thế địa chính trị khác nhau, nhưng đều đang tìm kiếm khả năng chống chịu tốt hơn, đa dạng hóa quan hệ đối tác và mở rộng không gian hành động trong một thế giới ngày càng cạnh tranh.

Theo bà Vina Nadjibulla, chính sách ngoại giao của Việt Nam, dựa trên lợi ích quốc gia, tinh thần tự lực và khả năng ứng xử linh hoạt giữa các nước, mang lại góc nhìn đáng chú ý trong bối cảnh Canada đang tìm cách giảm rủi ro do phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ. Giá trị của quan hệ song phương, vì vậy không chỉ nằm ở thương mại mà còn ở khả năng giúp 2 nước tăng cường sức chống chịu trước biến động toàn cầu…

Những nội dung được báo chí và giới nghiên cứu Canada đề cập cho thấy chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ được nhìn nhận là dấu mốc ngoại giao quan trọng mà còn mở ra cơ hội để 2 nước tăng cường hợp tác thực chất, đa dạng hóa quan hệ đối tác và tìm kiếm những động lực phát triển mới trong bối cảnh thế giới đang thay đổi.