Dữ liệu ví và danh tính nhà đầu tư tài sản mã hóa sẽ được soi kỹ đến mức nào?

Bộ Tài chính cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Văn bản gồm 4 chương và 19 điều, thiết lập khung nghĩa vụ rõ ràng cho nhiều chủ thể, bao trùm toàn bộ các hoạt động từ khâu phát hành, niêm yết, giao dịch, lưu ký tài sản của khách hàng đến quy trình giám sát vi phạm.

Dự thảo thông tư mới đề xuất loạt quy định về báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa.

Theo dự thảo, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải gửi báo cáo giao dịch hàng ngày về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với độ phân loại chi tiết. Dữ liệu nhà đầu tư được bóc tách theo nguồn gốc trong nước và nước ngoài, sau đó tiếp tục chia nhỏ thành cá nhân và tổ chức, đi kèm khối lượng cùng giá trị mua bán của từng loại tài sản mã hóa.

Đáng chú ý, các giao dịch còn được phân loại theo 4 nhóm giá trị gồm dưới 1.000 USD, từ 1.000 đến 5.000 USD, từ 5.000 đến 10.000 USD và trên 10.000 USD. Các sàn giao dịch có trách nhiệm báo cáo số lượng, tổng giá trị cũng như tỷ trọng của từng nhóm này. Thời hạn gửi báo cáo ngày được ấn định chậm nhất vào 15h của ngày giao dịch đối với toàn bộ hoạt động của ngày liền trước.

Không dừng lại ở hoạt động mua bán, dự thảo còn yêu cầu giám sát sâu đối với tài sản lưu ký của khách hàng. Trong báo cáo định kỳ hàng tuần, sàn phải trình bày tình hình quản lý ví với các thông số cụ thể về mã tài sản, mạng lưới blockchain, địa chỉ ví và phân định rõ loại ví nóng hay ví lạnh.

Mẫu biểu báo cáo còn đưa vào nội dung bằng chứng dự phòng (proof of reserves) nhằm ghi nhận tỷ lệ dự phòng thực tế, lượng tài sản của khách hàng và số dư của đơn vị cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, định kỳ vào ngày 31 tháng 1 và 31 tháng 7 hàng năm, sàn phải gửi SSC báo cáo 6 tháng về tài sản khách hàng đã được kiểm toán.

Đến ngày 10 hàng tháng, các sàn tiếp tục phải gửi báo cáo về tình hình thị trường cho SSC, đồng thời gửi Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, nội dung giao dịch có dấu hiệu vi phạm được tách thành một phần việc định kỳ theo quy trình giám sát nội bộ của sàn.

Dữ liệu báo cáo yêu cầu ghi nhận mã vi phạm, mô tả dấu hiệu, số lượng cá nhân hoặc tổ chức liên quan, loại tài sản, khoảng thời gian thực hiện, tổng khối lượng và giá trị, ngày bắt đầu xử lý, tiến độ giải quyết và hình thức xử lý đối với các vụ việc đã hoàn tất. Đơn vị vận hành cũng phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo khi lựa chọn đưa vào hoặc loại bỏ tài sản mã hóa khỏi hệ thống giao dịch.

Dự thảo phân định rõ ranh giới giữa luồng thông tin bảo mật gửi cơ quan quản lý và luồng dữ liệu công bố công khai cho toàn thị trường. Những dữ liệu chuyên sâu như cơ cấu nhà đầu tư, phân nhóm giá trị giao dịch, địa chỉ ví lưu ký hay danh sách giao dịch nghi vấn chỉ nằm trong báo cáo gửi cơ quan nhà nước.

Trong khi đó, phần dữ liệu mà sàn phải công khai cho nhà đầu tư bao gồm 3 mức giá chào mua và chào bán tốt nhất kèm khối lượng tương ứng, mức độ dao động giá, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và báo cáo tài chính định kỳ.

Chậm nhất 9h mỗi ngày giao dịch, sàn phải công bố dữ liệu phát sinh từ 0h đến 24h của ngày liền trước, bao gồm tổng số tài sản được phép giao dịch, số lượng lệnh, khối lượng và giá trị đặt mua bán, kết quả khớp lệnh cũng như giao dịch thỏa thuận nếu có.

Đối với tổ chức phát hành, bản cáo bạch phải được công khai tối thiểu 15 ngày trước khi thực hiện chào bán, các sửa đổi bổ sung phải cập nhật trong vòng 3 ngày, kết quả đợt phát hành phải công bố trong 7 ngày và mọi biến động về điều kiện hay đặc điểm tài sản phải thông tin trong vòng 24 giờ. Trường hợp tổ chức phát hành muốn mua lại tài sản mã hóa của mình, việc báo cáo phải được tiến hành trước tối thiểu 7 ngày.

Khung quy định còn siết chặt trách nhiệm đối với các cổ đông và lãnh đạo doanh nghiệp vận hành sàn. Cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên phải báo cáo trước tối thiểu 3 ngày khi phát sinh thay đổi tỷ lệ sở hữu.

Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc công nghệ cùng người có liên quan cũng chịu ràng buộc phải báo cáo trước tối thiểu 3 ngày nếu giao dịch tài sản mã hóa đang lưu ký tại chính tổ chức đó.

Cùng với đó, ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhà đầu tư ngoại mở tài khoản chuyên dùng phải định kỳ hàng quý gửi báo cáo tổng hợp thu chi giao dịch tài sản mã hóa đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước.

Tại buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Giám sát Thị trường tài chính Áo (FMA) tại Vienna ngày 15/9 vừa qua, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý thí điểm và dự kiến những tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá đầu tiên sẽ được cấp phép, đi vào hoạt động trong năm 2026.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, cơ quan quản lý đang xây dựng cơ chế giám sát đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ cũng như giao dịch của nhà đầu tư.

Cơ chế này được xây dựng trên cơ sở tham chiếu các khuyến nghị của FATF, tập trung vào quản lý rủi ro, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư và phòng, chống rửa tiền.