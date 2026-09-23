Dữ liệu thuế sẽ được dùng để đánh giá năng lực khách hàng vay ngân hàng

Cục Thuế và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vừa ký Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác. Phát biểu tại Lễ ký Quy chế Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, đối với ngành Thuế, dữ liệu không chỉ là cơ sở để đổi mới phương thức quản lý mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ và đồng hành cùng người nộp thuế. Để đáp ứng yêu cầu này, cơ quan thuế cần có thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, đồng thời có thêm những thông tin liên quan đến dòng tiền, tài sản và quan hệ tín dụng.

Theo Cục trưởng Mai Xuân Thành, việc bổ sung, kết nối các nguồn dữ liệu sẽ giúp cơ quan thuế có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động của người nộp thuế, qua đó nâng cao chất lượng phân tích, nhận diện rủi ro và đánh giá mức độ tuân thủ. Trên cơ sở đó, việc tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cục Thuế và CIC có ý nghĩa quan trọng, phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn trong công tác quản lý.

Cục Thuế và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) ký kết Quy chế trao đổi thông và phối hợp công tác.

Theo ông Thành, việc tăng cường năng lực dữ liệu còn xuất phát từ yêu cầu hội nhập và hợp tác đa phương về thuế quốc tế. Việt Nam đã và đang tích cực tham gia sâu rộng vào mạng lưới các hiệp định, thỏa thuận song phương, đa phương và các cơ chế hợp tác quốc tế về thuế thế hệ mới, với những yêu cầu ngày càng cao về minh bạch, trao đổi thông tin và phối hợp quản lý thuế theo các chuẩn mực quốc tế, trong đó có các chuẩn mực do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế - OECD thúc đẩy.

Theo quy chế, thông tin tín dụng do CIC quản lý là nguồn dữ liệu có giá trị, bổ trợ cho cơ sở dữ liệu của ngành Thuế, phục vụ phân tích, đối chiếu và đánh giá tuân thủ trong quản lý thuế. Ở chiều ngược lại, dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp là nguồn thông tin phục vụ CIC trong công tác đánh giá tín nhiệm của người nộp thuế trong hoạt động tín dụng, đặc biệt là thông tin về cưỡng chế nợ thuế.

Việc trao đổi thông tin giữa hai cơ quan vì vậy không chỉ hỗ trợ công tác quản lý, đánh giá rủi ro tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan mà còn tạo động lực để người nộp thuế chủ động hoàn thành đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế trước khi tiếp tục huy động các nguồn vốn tín dụng phục vụ đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm Tổng giám đốc CIC, việc kết nối dữ liệu thuế với thông tin tín dụng được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn thông tin có giá trị cho công tác đánh giá, phân tích và quản trị rủi ro, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch, thúc đẩy tuân thủ của người nộp thuế và hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động tín dụng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đánh giá cao Cục Thuế và CIC đã khẩn trương xây dựng và hoàn thiện Quy chế để ký kết. Phó thống đốc cho biết, hiện nay ngoài thông tin tín dụng, còn rất nhiều thông tin khác để đánh giá năng lực của khách hàng, chính vì vậy nguồn thông tin của thuế có vai trò quan trọng trong việc bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của CIC.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các Ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay dựa trên dữ liệu và dòng tiền. Để thực hiện được mục tiêu này, việc kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu thuế là điều kiện quan trọng.

Phó thống đốc cũng nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế mới là bước khởi đầu, để triển khai cần cụ thể hoá các nhiệm vụ phối hợp, đặc biệt cần chú trọng đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và tuân thủ các quy định của pháp luật.