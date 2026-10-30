Dữ liệu sức khỏe người bệnh phải được chỉnh sửa đúng thẩm quyền

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3218/QĐ-BYT về Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng, khai thác, chia sẻ dữ liệu và bảo đảm an ninh mạng Cổng dữ liệu sức khỏe. Trong đó, quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc quản lý, cập nhật và khai thác thông tin y tế.

Dữ liệu sức khỏe người bệnh phải được kiểm soát chặt chẽ khi chỉnh sửa. Ảnh minh họa

Theo Điều 23 của Quy chế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được tự ý sửa đổi dữ liệu không do đơn vị mình tạo lập hoặc dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức khác.

Đồng thời, mỗi cơ sở phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, hợp pháp và chất lượng của những dữ liệu do mình tạo lập, cập nhật, cung cấp hoặc chia sẻ lên hệ thống. Việc quản lý thông tin phải đáp ứng yêu cầu dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Đối với những trường hợp phát hiện thông tin không chính xác, bị thiếu hoặc có sự khác biệt giữa các hệ thống, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và phối hợp xử lý kịp thời.

Việc điều chỉnh thông tin phải được thực hiện tại hệ thống dữ liệu nguồn thuộc phạm vi quản lý của đơn vị có thẩm quyền. Sau khi hoàn tất, dữ liệu đã được chỉnh sửa sẽ được cập nhật, đồng bộ lên Cổng dữ liệu sức khỏe.

Quy chế cũng đặt ra yêu cầu đối soát thông tin giữa ba nguồn dữ liệu, gồm Cổng dữ liệu sức khỏe do Bộ Y tế quản trị; dữ liệu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như hồ sơ bệnh án điện tử và các phần mềm quản lý bệnh viện; cùng với thông tin định danh, sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Khi xuất hiện sự không thống nhất giữa các nguồn thông tin, đơn vị quản lý hệ thống của Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì hoặc điều phối hoạt động đối soát, phối hợp với các bên liên quan xác minh nguyên nhân và thống nhất phương án xử lý.

Các cơ quan, tổ chức tạo lập, cung cấp hoặc hiển thị dữ liệu phải phối hợp kiểm tra, cung cấp thông tin và thực hiện chỉnh sửa trong phạm vi được giao.

Đáng chú ý, quá trình điều chỉnh dữ liệu phải bảo đảm khả năng kiểm tra, giám sát và truy xuất lịch sử thao tác. Hệ thống cần ghi nhận đầy đủ thông tin về người thực hiện, thời điểm, nội dung xử lý, phạm vi dữ liệu được tác động, bên tiếp nhận và kết quả thực hiện.

Bên cạnh yêu cầu về tính chính xác, Quy chế còn nhấn mạnh trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người bệnh. Theo các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe, hồ sơ bệnh án và các dữ liệu y tế thuộc diện cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Việc khai thác, sử dụng và chia sẻ những dữ liệu này phải có căn cứ pháp lý, tuân thủ các yêu cầu về bảo mật và chỉ được thực hiện trong phạm vi cho phép.

Bộ Y tế cũng quy định không được thực hiện các hành vi làm sai lệch, giả mạo, hủy hoại, xóa hoặc thay đổi trái phép dữ liệu. Các cơ sở y tế phải quản lý chặt chẽ tài khoản truy cập, sử dụng hệ thống đúng mục đích và đúng phạm vi được phân quyền.

Những quy định trên nhằm tăng cường trách nhiệm của từng đơn vị trong quản lý thông tin y tế, hạn chế nguy cơ sai lệch dữ liệu trong quá trình liên thông giữa các hệ thống, đồng thời góp phần bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn của hồ sơ sức khỏe điện tử.